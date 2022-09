Elezioni politiche, scontro Meloni-Letta. Salvini: “Nessun ruolo per Draghi”

Quattro giorni al voto. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e grande favorita a diventare la prima donna a guidare il governo in Italia dopo le elezioni del 25 settembre, auspica che la vittoria di FdI “possa aprire la strada a qualcosa di simile in Spagna tra pochi mesi”. Lo ha detto in un’intervista all’Efe, in cui ha rassicurato anche l’Unione europea: “Non siamo affatto contro l’Europa, ma per un’Europa più efficiente”.

L’attacco a Letta e la risposta

Meloni, vittima di una piccola contestazione a Palermo, ha poi ha attaccato Letta, dopo la sua visita a Berlino. “Da Scholz non per interesse nazionale”. Secca la risposta del leader dem. “Sono esterrefatto da parole figlie di un’ idea autarchica e provinciale dell’Italia, che non difende gli interessi dell’Italia che si difendono insieme all’Europa”, ha spiegato il segretario del Pd.

Conte contro Meloni e Draghi premiato

Conte: con svolta illiberale Meloni è inidonea al governo. Intanto è arrivato l’ok definitivo del Senato al Dl Aiuti con 178 sì e nessun contrario. Draghi premiato come “statista dell’anno” negli Usa.