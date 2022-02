Elon Musk mette a disposizione di Kiev Starlink: la banda larga via satellite

Elon Musk ha deciso di attivare il suo servizio Internet satellitare a banda larga Starlink in Ucraina. Su Twitter l’imprenditore ha spiegato che “il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in arrivo”. La richiesta nasce dai crescenti problemi di comunicazione via internet registrati nel paese dopo l’invasione russa. Starlink gestisce una costellazione di oltre 2.000 satelliti che garantiscono l’accesso a Internet a livello globale indipendentemente dalle connessioni terrestri. Proprio nei giorni scorsi Starlink ha lanciato altri 50 satelliti e altri sono in via di dispiegamento.

In aiuto dell’Ucraina

Elon Musk, ha risposto ad un tweet del vice primo ministro dell’Ucraina e ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov. Qui il ministro rivolgeva un appello all’imprenditore, Direttore finanziario della compagnia aerospaziale SpaceX e fondatore di Tesla: “Mentre tu cerchi di colonizzare Marte la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i vostri razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano il popolo civile ucraino! Vi chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink e di indirizzare i russi sani di mente ad alzarsi”.