Emergenza covid: a San Michele attivi venti volontari protezione civile in due settimane

Sono già attivi da due settimane una ventina di volontari della protezione civile di San Michele al T./Bibione. Coordinati da Antonio Miorin in questo momento di emergenza i volontari hanno consegnato oltre 300 lettere alle persone anziane per conto della Asl 4 ai cittadini nati nel 1938, 1939 e a seguire. Inoltre ben tre volontari a turno saranno presenti all’East Gate Park, che viene utilizzato come centro vaccinale, per servizi di accompagnamento delle persone anziane e misurazione della temperatura.

Il sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pasqualino Codognotto: “si tratta di un ulteriore periodo di emergenza. Ancora una volta la macchina operativa comunale si sta muovendo attuando un vero e proprio gioco di squadra tra Amministrazione comunale, associazioni di volontariato e gruppi di protezione civile. Il territorio viene costantemente monitorato e mi sembra doveroso ringraziare ancora una volta l’ottimo lavoro fatto da tutti i volontari e dalle altre persone che nei momenti di emergenza come questa, stanno attuando in modo concreto un lavoro fondamentale a favore della comunità sanmichelina”

I dati

L’anno scorso sono state oltre 5300 ore di lavoro da marzo a maggio effettuate dai volontari della protezione civile di San Michele al T./Bibione. Si tratta di uno dei mandamenti più attivi per quanto riguarda l’area del Portogruarese che ha registrato l’impegno di una media di 13 volontari al giorno. Ben 420 persone sono state impegnate nel controllo fuori dei 5 supermercati del capoluogo e frazioni, per tre settimane sono state effettuate consegna libri a 400 famiglie del territorio che servivano ai ragazzi per poter studiare visto che gli istituti scolastici erano chiusi. Inoltre sono state consegnate 36mila mascherine e dedicate 150 ore per quanto riguarda la consegna della spesa ad anziani con difficoltà motorie o sprovvisti di mezzi per potersi spostare.