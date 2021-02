Emergenza covid: in due anni 150mila euro a persone in difficoltà

Nel 2020 l’amministrazione comunale di San Michele al T./Bibione ha erogato oltre 250 buoni spesa alle famiglie del territorio in difficoltà soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria e spesi circa 60mila euro. Nel 2021 per i buoni spesa saranno investiti circa 90mila euro. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai servizi sociali Cristina Cassan da sempre impegnata a recepire le istanze provenienti dal territorio.

Le dichiarazioni dell’Assessore Cassan

“Mi sembra doveroso sottolineare il fatto che sono state alleggerite le procedure per chi fa la richiesta dei buoni spesa. Un sentito grazie va ai nostri uffici per il lavoro portato avanti in un periodo caratterizzato dall’emergenza. Un ringraziamento doveroso va alle catene di Supermercati con sede nel nostro territorio. Non dimentichiamo inoltre il gesto dei nostri concittadini con il versamento sul Conto corrente istituito dal Comune appena iniziata la pandemia “Aiutiamoci per aiutare” e che ci hanno permesso di andare incontro alle persone in difficoltà oltre ai volontari impegnati in prima persona”. L’assessore Cassan ha concluso: “l’emergenza non è ancora finita e proseguiamo con impegno e sensibilità a dare risposte alle famiglie che necessitano di aiuto. Monitoriamo con i nostri funzionari quotidianamente e con la massima attenzione la situazione della nostra realtà territoriale”.