Energia, “accordo all’Ue su piano emergenza gas”

Accordo fra i 27 sul piano di emergenza del gas a poche ore dal Consiglio energia. Secondo quanto appreso dalla Dpa da fonti diplomatiche, i Paesi membri hanno dato il via libera al piano che prevede una riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas dal prossimo primo agosto fino al 31 marzo del 2023. Sarà inoltre creato un meccanismo per far scattare l’allerta sulle forniture con target vincolanti di risparmio che saranno fissati dal Consiglio e non dalla Commissione europea, come prevedeva il piano originario. Il piano sarà approvato in giornata, a maggioranza qualificata, dai ministri dell’Energia dell’Ue.

Sikela

“L’unità e la solidarietà sono le armi migliori che abbiamo contro Putin e sono sicuro che è quello che mostreremo alla fine della giornata di oggi” ha detto il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela, a margine del Consiglio energia.