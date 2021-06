Epifani, Bisato: addio a un sindacalista attento alla dignità dei lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo. «C’è grande dolore in questo momento per la scomparsa di Guglielmo Epifani. Un sindacalista di grande serietà, preparazione e sempre attento alla dignità del lavoro e dei lavoratori, ma con la rara capacità e il coraggio di percepire in anticipo i cambiamenti della società e di innovare dove e quando necessario».

Il ricordo di Alessandro Bisato

«Ricorderemo inoltre la grande compostezza e la serenità con cui ha guidato la nostra comunità in una fase travagliata e delicata». Lo ricorda il segretario regionale del Partito democratico, Alessandro Bisato.