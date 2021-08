Esodo estivo: weekend da bollino rosso in autostrada

Fine settimana a cavallo di luglio e agosto prevedibilmente caratterizzato da una gran mole di spostamenti: come per lo scorso weekend, Concessioni Autostradali Venete ha previsto volumi importanti di traffico di vacanzieri e monitorerà costantemente la situazione grazie al piano operativo predisposto per l’esodo, che prevede il potenziamento dell’organico in servizio e attività volte a garantire la scorrevolezza del traffico, l’informazione tempestiva all’utenza e la risoluzione rapida delle emergenze.

I giorni a rischio

Venerdì 30 e sabato 31 luglio le giornate più delicate, con previsioni da bollino rosso per traffico potenzialmente critico sulla Padova-Venezia in direzione Trieste. Domenica invece, sempre in direzione del litorale, bollino giallo per traffico intenso, che potrebbe prolungarsi fino a lunedì per gli ultimi rientri e la ripresa del traffico feriale. In direzione Milano, invece, traffico intenso da bollino giallo per l’intero fine settimana. Incolonnamenti, nelle fasi più critiche dell’esodo, saranno possibili soprattutto in A4, nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste-Venezia e alla barriera di Mestre. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore su tutta la rete venerdì 30 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 31 luglio dalle ore 8 alle 16 e domenica 1º agosto dalle 7 alle 22.

Autovie: task force di 180 persone

Una task force di 180 persone (sulle 24 ore) tra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico. È il piano di Autovie Venete per l’esodo estivo previsto nel fine settimana. Il team della Concessionaria è pronto a far fronte all’arrivo di quasi 180 mila veicoli lungo la propria rete di competenza, nella sola giornata di sabato 31 luglio. Per il primo weekend da “traffico critico” è previsto, infatti, il potenziamento del servizio degli ausiliari della viabilità; il rinforzo dell’apparato dell’esazione pedaggi e dei presidi tecnici in particolare alla barriera del Lisert, a Latisana, Villesse, San Donà, San Stino di Livenza e a Cessalto; due presidi sanitari a San Giorgio di Nogaro e a San Donà di Piave; tre presidi meccanici a San Stino, Latisana e San Giorgio di Nogaro; e il servizio di assistenza nei piazzali di stazione per incanalare il traffico nelle piste.