Ex autore discorsi Putin: “È illogico e irrazionale”

“Illogico e irrazionale”, “vittima del sistema che ha creato”. Così l’ex autore dei discorsi di Vladimir Putin, Abbas Gallyamov, nei giorni della guerra fra Russia e Ucraina descrive il presidente russo.

La dichiarazione

Intervistato dalla Bbc, Gallyamov ha scritto i discorsi di Putin per tre anni durante il suo primo mandato da presidente. Oggi ne parla come di una persona “illogica e irrazionale”, le cui idee derivano dal fatto dal non ricevere mai “obiezioni o critiche” da chi lo circonda. Putin pensava che, con l’ingresso in Ucraina delle forze russe “gli ucraini si sarebbero arresi e Zelensky sarebbe scappato negli Stati Uniti”, ha detto ancora Gallyamov.