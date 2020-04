Fase 2: chi riapre

L’incudine della scienza che segnala il rischio persistente di nuovi contagi, il martello dell’economia stremata che invoca la fine della quarantena. La rotta istituzionale, così, guarda alla riapertura «graduale e parziale» delle attività e della mobilità. Concordata tra Governo e Regioni, subordinata al monitoraggio occhiuto della curva epidemica. La data cerchiata in rosso è Pasquetta. Quando scadranno il decreto del governo e l’ordinanza del Veneto. «Le opzioni sono due», commenta Luca Zaia. «Attendere l’ultimo minuto. Oppure iniziare fin d’ora la riscrittura dei provvedimenti, per sbloccare o stabilire nuove regole. E passare alla fase 2. Auspico la seconda soluzione. Ho espresso al ministro della Salute piena disponibilità a collaborare con il Governo. Immagino una cabina di regìa che assicuri misure coerenti sul territorio nazionale».

Fase 2 e Covid

C’è un altro appuntamento ravvicinato. Il 15 aprile decadrà la stretta sugli ospedali veneti. Che ha imposto la sospensione delle prestazioni non urgenti per concentrare ogni risorsa disponibili sul versante dell’epidemia. «La speranza è di revocarla. Dobbiamo valutare i carichi di lavoro e ovviamente i report sanitari. Ho invitato i direttori generali delle Ulss a formulare un’idea iniziale di ripartenza. In particolare a Schiavonia e Santorso, ospedali Covid. Sono stati e resteranno strategici ma prevediamo un ritorno alla vita normale in un’ottica di convivenza separata tra pazienti infetti e malati ordinari. I poli ospedalieri dismessi riadattati alle cure del coronavirus? Agli esperti improvvisati, ribadisco che non saranno mai utilizzabili allo scopo per carenze impiantistiche e strutturali. Riadattarli sarebbe più dispendioso che realizzarne ex novo».

Fase 2 e riaperture

Non solo fabbriche. A premere per rialzare le saracinesche concorrono i negozi. «Allentamenti sulle restrizioni? Dobbiamo vedere come va la settimana. L’andamento della patologia può ricacciarci nell’oblio. Oppure favorire lo svuotamento degli ospedali. Al momento siamo felici e preoccupati. Perché la diffusione rallenta ma il “post” richiederà attenzione estrema. Pena un’ondata di ritorno.

I criteri di riapertura della Fase 2

Saranno valutati l’adozione rigorosa dei dispositivi di protezione, la sanificazione costante, il rispetto delle distanze tra le persone, il controllo attento delle condizioni di salute. Chi avvertirà sintomi associabili al Covid-19, anche lievi, dovrà segnalarli immediatamente. “Ci saranno regole stringenti e il mancato rispetto comporterà chiusura e sanzioni. A riguardo stiamo testando un campione di 5-600 lavoratori. Attivi in aziende autorizzate, per mettere a punto un modello organizzativo in vista della ripresa generale. Contiamo di assolvere a questo compito entro aprile”.

La strategia della Fase 2

Precedenza, nel graduale ritorno alla normalità, agli stabilimenti e alla grande distribuzione commerciale. Mentre i luoghi di ristoro, bar e ristoranti, dovranno attendere. E quelli di svago, dai cinema alle discoteche, saranno gli ultimi a riaprire i battenti.La graduatoria si basa sui rischi d’affollamento. “Laddove sono più marcati occorrerà attendere un ulteriore diradarsi dei contagi. Negli spazi ampi adeguati ad assicurare misure di sicurezza, la soluzione sarà più rapida e agevole. Ma il tutto, lo ribadisco, sarà condizionata dall’evoluzione della patologia».

Il parere di Zaia sugli aiuti

«Ben vengano gli aiuti alle aziende promessi dal Governo, a una condizione però. Chiedo una clausola obbligatoria che impegni i destinatari delle risorse al saldo dei conti in sospeso con lavoratori e fornitori. Gli stipendi, anzitutto, e poi le fatture arretrate delle piccole imprese e agli artigiani, a loro volta in debito d’ossigeno». Luca Zaia commenta così il decreto annunciato dal premier Conte che stanzia 400 miliardi a garanzia pubblica del credito agli industriali in crisi di liquidità.

Le avvertenze

«Da più parti», rivela «ci segnalano la sospensione dei versamenti spettanti a ditte che hanno erogato servizi o forniture. Oppure “sconti” unilaterali del tipo “ti pago il 40-50% o niente”. Con la scusa dell’emergenza si è creata una situazione inaccettabile e non parlo solo di equità e correttezza: il rilancio reale dell’economia deve coinvolgere ogni segmento produttivo, a cominciare dalle pmi, asset fondamentale». Altro versante d’attualità, quello dei lavoratori richiamati in fabbrica o in ufficio in condizioni di sicurezza giudicate precarie, al punto da alimentare scioperi spontanei e rinunce in massa. «Io sono favorevole alla riapertura ma invito le prefetture a vigilare sulla regolarità delle misure di tutela adottate. Purtroppo la modalità silenzio-assenso alle richieste di deroga si sta rivelando un po’ un boomerang per quanti richiedono azioni di contenimento al contagio».

L’informazione

E uno sguardo, nel corso del briefing all’Unità di crisi a Marghera, corre all’informazione che sconta una sofferta congiuntura delle imprese editoriali. «Giornali ed emittenza radiotelevisiva locale stanno svolgendo un lavoro straordinario. Tanto che abbiamo esentato le edicole dalla chiusura festiva dei negozi. Rinnovo l’invito ad acquistare ogni giorno un quotidiano veneto. Vi troverete il riscontro serio e capillare di ciò che sta accadendo sul territorio. Al presidente del Consiglio e al ministro Bocci ho sollecitato un sostegno diretto alla stampa. Assicura un servizio pubblico e va tutelata».