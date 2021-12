Fedriga: “Grazie al Green pass tutto resterà aperto”

È l’ora “del buon senso. Abbiamo il dovere di mantenere la sicurezza sanitaria, ma anche quello di non lanciare un allarme dopo l’altro”. Lo dice Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia. “Dobbiamo mantenere il sangue freddo sapendo che l’emergenza non è finita. Ma anche nella consapevolezza che, dopo due anni, possiamo fare scelte ponderate” aggiunge.

Fedriga e i vaccini

E rispetto ad altri politici, come la Meloni, che sollevano dubbi sui vaccini per i bambini, Fedriga è netto: “Io, mio figlio lo farò vaccinare. La malattia grave nei bambini è meno presente ma esiste: 6 bambini su 1000 finiscono in emergenza. Peraltro, abbiamo ormai dati molto strutturati sui vaccini ai bambini: negli Stati Uniti sono 5 milioni. È necessario ascoltare i pediatri. Se il vaccino è sicuro e protegge, è utile farlo”.

“Grazie al super Green Pass”

In Friuli “si vede almeno una stabilizzazione del contagio. A Trieste vediamo una discesa, ma l’onda si sta spostando a occidente. Al di là delle ondate, abbiamo finalmente un dato positivo” spiega. Grazie anche a vaccini e Super Green pass, “ciò che abbiamo cercato di fare, con il governo, è il tenere insieme la sicurezza con il lavoro, l’economia”.

Tra le Regioni “il clima è eccellente, con vera solidarietà e comunione d’intenti”. La quasi totalità delle decisioni ”è stata presa all’unanimità”. Con l’esecutivo “qualche tensione c’è stata. Ma, devo dire, soprattutto con i governi precedenti. È chiaro che noi chiediamo chiarimenti sul Pnrr. Ma devo dire che molti ministeri ci coinvolgono direttamente”.