Fico: “Zelensky si collegherà con la Camera”

Zelensky “si collegherà” con la Camera dei deputati. “Quando avremo una data ve lo diremo” ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine di un convegno sull’alimentazione.”E’ giusto aiutare l’Ucraina a difendersi, ma soprattutto è giusto che l’Unione europea finalmente abbia dato in pochissime ore una risposta da tutti i punti di vista, finanziario, umanitario, questo è un passo fondamentale perché l’Ue così unita è fondamentale”.”Anche il Parlamento sulle risoluzioni è stato unito e questo è un buon segnale”, ha aggiunto il presidente della Camera sottolineando che l’invio delle armi agli ucraina “è compatibile” con la diplomazia.”Detto questo la diplomazia è fondamentale, è l’unica cosa che possiamo fare, la diplomazia di tutti i paesi, Usa Cina, per far sì che ci sia il cessate il fuoco e una conferenza di pace, la pace è il nostro bene più grande, la cultura della pace deve venir fuori come abbiamo visto con le tante manifestazioni”, ha spiegato ancora Fico.

L’invito di Fico

“L’Italia sta dando una prova di accoglienza straordinaria. Gli italiani stanno aprendo le loro case, ma lo stanno facendo anche le associazioni sportive grazie al lavoro del Coni”. “L’accoglienza va fatta in modo strutturato e organizzato per rispondere alla grandissima ondata di richieste. I sindaci hanno ben presente il loro territorio e quelli delle città metropolitane possono organizzarla nel modo migliore” aggiunge. Quanto all’ipotesi di un viaggio in Ucraina di alcuni parlamentari, dice Fico,”ieri ho già fatto chiamare tutti i presidenti dei gruppi parlamentari per sconsigliarlo. E da presidente della Camera lo sconsiglio. Chiedo di non partecipare, se possibile. Il mio consiglio è di non partecipare”.