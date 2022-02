Figliuolo: quarta dose per i fragili a partire da marzo

“Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome”. Lo ha detto il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a margine di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, spiegando che a marzo “arriveranno un altro paio di milioni di dosi”. L’utilizzo di Novavax era stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) lo scorso dicembre. Secondo gli studi clinici condotti sul vaccino Novavax, che non è a Rna messaggero, una doppia dose è in grado di fornire una protezione del 90% contro il Covid.

Novavax

Novavax si potrà prenotare nel Lazio già da giovedì 24 febbraio sia per la prima che per la seconda dose, prevista a distanza di tre settimane. Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione del vaccino proteico, che verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale.

Figliuolo

“Noi oggi abbiamo, con ciclo completo, l’89% dei cittadini italiani, quindi oltre 48 milioni. Se pensiamo a prima dose e guariti, siamo quasi al 94%, quindi quasi 51 milioni. Dobbiamo continuare a vaccinare sperando che ci siano ancora persone esitanti che abbiano compreso, finalmente, l’importanza del vaccino”, ha detto il commissario straordinario che ha poi ribadito il suo appello alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. “Medici e infermieri stanno verificando problemi di trombosi in bambini non vaccinati in fase acuta di Covid. Direi che bisogna riflettere sul rischio beneficio e al momento il beneficio va verso la vaccinazione”, ha detto. “Non sono un medico quindi dico alle famiglie, rivolgetevi ai vostri pediatri”.