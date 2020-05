Riceviamo e riportiamo la dichiarazione di Maurizio Conte Consigliere Regione del Veneto , del gruppo consiliare Forza Italia – Veneto per l’autonomia. La Regione Veneto ha predisposto un Intervento straordinario tramite Veneto Sviluppo per la concessione di finanziamenti agevolati, da 5 a 50 mila euro, per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.

Chi può avvalersene

Di questi Finanziamenti di piccolo importo potranno beneficiarne le PMI operanti nei settori dell’Agricoltura, dell’Artigianato, dell’Industria e delle attività Professionali (specificati nella tabella in base alla classificazione ATECO 2007) con sede operativa in Veneto, in crisi di liquidità a causa dell’emergenza Coronavirus, che siano iscritte nel registro imprese e attive con partita IVA alla data dell’8 marzo 2020.Il Fondo ha una dotazione iniziale di 30 milioni di euro e potrà arrivare a 50 milioni di euro. Saranno pubblicati sul sito web www.venetosviluppo.it sia i Finanziatori aderenti al Fondo (Banche, Confidi e Intermediari finanziari) sia lo Schema di Regolamento per procedere alla domanda, che potranno essere presentate continuativamente.

L’elenco

Elenco dei Settori PMI che possono fare domanda (rif. classificazione ATECO 2007):

L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10,

M74.90, M75.00, A01.61; I55; Q87; Q88; R90.03.02; R90.03.09; R91

L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori

L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96

L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Le caratteristiche

Caratteristiche del finanziamento:

• Importo minimo: 5.000,00 Euro;

• Importo massimo: 50.000,00 Euro;

• durata minima: 12 mesi;

• durata massima: 72 mesi;

• durata preammortamento: massimo 24 mesi;

• tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;

• contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000.

Le richieste

Le richieste che avevo fatto di mettere in gioco tutte le risorse finanziarie a sostegno delle imprese sono state accolte dalla Giunta! E questo dimostra ancora che serve + Autonomia per dare risposte concrete ai Veneti!