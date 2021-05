Finché c’è Speranza…

Era il 3 Novembre 2020 quando attraverso uno dei tanti Dpcm del Governo Conte è stato introdotto il coprifuoco alle 22 che di fatto reintroduceva la limitazione della circolazione delle persone, con la previsione della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi, chiusura di bar e ristoranti alle 18, autocertificazioni, didattica a distanza e la previsione della suddivisione delle regioni in base ai colori. Sembrava una cosa che sarebbe stata temporanea e provvisoria in vista di una riapertura natalizia, ma che poi si è protratta fino ad oggi che siamo a Maggio 2021.

Il Vax DAY

Nonostante i provvedimenti restrittivi delle libertà personali, basati sui parametri stabiliti dal governo, la situazione però ha continuato a peggiorare e la “luce in fondo al tunnel” sembrava essere prospettata soltanto da un possibile vaccino. Vaccino che ha fatto il suo debutto in Italia con il Vax Day il 27 Dicembre 2020. Dopo una iniziale euforia però, hanno cominciato subito a smorzarsi gli entusiasmi, sia perché hanno cominciato a manifestarsi casi sospetti di decessi dovuti al vaccino, sia perché si sono costantemente verificate problematiche legate all’approvvigionamento dei vaccini.

Come si è comportato il nuovo Governo Draghi nel frattempo?

Ed è qui che arriviamo alle note dolenti. Purtroppo il nuovo Governo Tecnico Draghi è stato ampiamente decantato anticipatamente da tutta la stampa, ma con riferimento alle politiche legate alla gestione delle chiusure nulla è cambiato, anche perché bisogna ricordare che nel frattempo, pur essendovi stato un cambio di Governo, il ministro della Salute è rimasto sempre lo stesso: il Ministro Speranza. Quindi in questi mesi si è continuato con una suddivisione delle regioni per colore, con il mantenimento del coprifuoco alle 22 e senza nessuna implementazione di mezzi pubblici, strutture mediche, infermieri e medici negli ospedali.

Qual è la situazione attuale in Europa?

In Italia si sta lottando per ottenere un’ora in più per gli spostamenti la sera, mentre in Europa diverse sono le situazioni. Ad esempio in Francia sta prevalendo un regime rigorista con coprifuoco che attualmente è stato stabilito alle 21 e che verrà poi spostato alle 23 al 30 Giugno, con la previsione di sanzioni per chi non lo rispettasse. In Germania il coprifuoco scatta invece in base agli indici di contagio ed è stabilito alle 22 con la possibilità di uscire comunque di casa in determinate situazioni. In Spagna e Grecia il coprifuoco è stato eliminato quasi completamente anche in vista della stagione turistica. In Gran Bretagna infine il coprifuoco è stato eliminato completamente e si sta andando verso le riaperture generalizzate.

È corretto però proseguire con le chiusure ad oltranza in Italia?

Nonostante l’iniziale difficoltà con l’approvvigionamento delle dosi di vaccini, pare che le vaccinazioni attualmente abbiano preso a procedere in maniera spedita nel nostro paese arrivando ad oggi ad un numero di vaccinati con la prima dose pari a quasi 19mln, che corrisponde a circa un 32% della popolazione italiana. Se andiamo più nello specifico dei dati, possiamo notare che la maggior parte dei soggetti a rischio e i più anziani, sono stati vaccinati. Viene perciò da chiedersi, visto anche la ormai provata efficacia del vaccino, come mai quest’anno con una elevata percentuale di vaccinati non si è proceduto con una regolazione delle riaperture totali delle attività, a differenza dell’anno precedente dove senza vaccini in Maggio si era già partiti con le riaperture. Nonostante i dati positivi, sia sui vaccinati che sui contagi e bassa saturazione delle terapie intensive, si continua a parlare di coprifuoco fino a fine Giugno e non ci sono certezze riguardo l’apertura di tutte le attività commerciali. Finché c’è Speranza quindi .. è un disastro, visto che fino ad oggi ha saputo fare ben poco se non chiudere tutto per far fronte alla pandemia e senza riuscire a porre in essere nessun tipo di politica volto a limitare i contagi anche attraverso una riorganizzazione della macchina pubblica. Non ci resta che attendere con ansia il 21 Giugno per riassaporare la libertà di spostarsi liberamente!

Stefano Paesante, Dott. Commercialista – Revisore Legale