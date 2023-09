Fisco, arriva la tassa sulle multinazionali

Il governo accelera sula tassazione delle multinazionali. A partire da quelle del web, ma non solo, che fatturano miliardi nei Paesi dove operano riuscendo però a sfruttare tutte le maglie della regolamentazione fiscale internazionale per ridurre le imposte versate al Fisco. Entro la prossima settimana sarà presentato il primo decreto legislativo attuativo della delega fiscale e riguarderà proprio il recepimento della direttiva europea 2523 del 2022, che recepisce l’accordo dell’Ocse sul secondo pilastro della tassazione delle multinazionali, quello che impone che in ogni Paese le società versino un’imposta effettiva non inferiore al 15 per cento.

Decisione comune

L’obbligo vale per qualsiasi grande gruppo, multinazionale (come nell’intesa) ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro. Chi versa meno del 15 per cento di tasse al Fisco, dovrà integrare i pagamenti fino a raggiungere almeno questa aliquota minima. In che modo? Per esempio vietando alle multinazionali di usare detrazioni o deduzioni dal reddito in grado di ridurre i profitti sui quali vengono calcolate le tasse.

Giorgetti e Yellen

Il progetto della minimum tax globale è stato uno dei temi dell’incontro bilaterale tra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e la Segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen a Nuova Dheli alla vigilia del G20 che si terrà domani e domenica nella capitale indiana. Secondo Giorgetti quello della tassazione e’ un tema cruciale che sta incontrando difficoltà di attuazione. Giorgetti nell’incontro con Yellen ha affermato che ‘in un mondo sempre più frammentato la cooperazione tra amici è cruciale’. Il titolare del dicastero di via XX settembre, a quanto si apprende, si e’ anche soffermato sulla situazione economica italiana e sulla condivisione degli aiuti all’Ucraina attaccata dalla Russia. Il ministro ha quindi illustrato alla collega statunitense, già presidente della Fed, l’agenda per il G7 che nel 2024 tornerà sotto la presidenza italiana. Secondo Giorgetti sempre maggiori risorse devono essere utilizzate in primis per i paesi africani più colpiti da siccità e dalle conseguenze della guerra in Ucraina.