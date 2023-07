Forcolin (ex Lega) passa a Forza Italia: è ufficiale

C’è fermento in Forza Italia, il partito che, dopo la mancanza del presidente Berlusconi, sembra voler inviare un messaggio di cambiamento anche nel territorio veneziano, con conferme e voci di nuovi ingressi provenienti da tutta la provincia. All’hotel Forte del ’48 il passaggio di Gianluca Forcolin, ex vicepresidente della Regione Veneto, ora assessore a San Donà e in disaccordo con la Lega, sarà reso ufficiale con la presenza Flavio Tosi, attuale coordinatore veneto di Fi.

All’incontro di oggi sarà presente anche Michele Celeghin, coordinatore provinciale di Venezia di Forza Italia. Nei giorni scorsi il partito metropolitano ha riunito i rappresentanti dei 44 Comuni per un incontro con il coordinatore regionale Flavio Tosi e valutare il passaggio di Forcolin. Forza Italia si era schierata accanto al politico sandonatese più votato nelle ultime elezioni, un personaggio influente nel Veneto orientale. Ma non è l’unico sviluppo possibile: gli azzurri potrebbero presto contare sull’esperienza di un altro personaggio noto, questa volta proveniente dal capoluogo, l’ex assessora al Commercio di Venezia, Francesca Da Villa, che in passato era nella giunta con la Lega ma sembrava più vicina ai moderati.

Celeghin ha dichiarato: «Continua il lavoro nel territorio dei moderati del centrodestra, rappresentati dai valori che Forza Italia incarna da anni con il suo operato. Durante la riunione del Direttivo abbiamo fatto un bilancio delle recenti elezioni amministrative, in cui il centrodestra, con il contributo decisivo di Forza Italia, ha vinto in 4 Comuni su 4 – ha sottolineato Celeghin – Abbiamo anche pianificato nuovi ingressi nel partito che verranno presto ufficializzati. Molti amministratori civici ci stanno chiedendo di unirsi alle nostre file, penso che ciò rappresenti un’opportunità e un valore aggiunto per tutti i cittadini: una fase di rinnovamento che si basa sui valori dei moderati del centrodestra».

Non solo Da Villa e Forcolin, Forza Italia sta accogliendo altre figure che hanno rivestito ruoli importanti nel veneziano e che rappresentano associazioni e categorie di cittadini scontenti di altre componenti politiche, come spiegato durante il dibattito tra Tosi e i rappresentanti locali.

Flavio Tosi ha dichiarato: «Si è aperta una nuova stagione, politica e amministrativa, per le nostre municipalità e non solo. Ho ricevuto il mandato dal coordinatore nazionale Antonio Tajani di far crescere il partito e ritengo che sia giunto il momento di far sentire la nostra presenza incisiva e determinante, accogliendo chi desidera raccogliere l’importante eredità politica lasciata dal presidente Berlusconi e di iniziare un percorso di confronto costante con i cittadini».