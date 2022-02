Fotografia della crisi ucraina: le sanzioni, la Cina e i fronti russi

L’Occidente imporrà le sanzioni contro la Russia “in ogni caso”. E’ questa la convinzione espressa dal presidente russo Vladimir Putin nel corso di una conferenza stampa con l’omologo bielorusso Aleksander Lukahensko. Intanto, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, intervenendo alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha confermato che nelle possibili sanzioni contro Mosca in caso di un attacco all’Ucraina si sta valutando anche il blocco del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2.

Putin

Il Presidente Vladimir Putin ha oggi affermato: “il presidente bielorusso e io abbiamo convenuto che la garanzia per ripristinare la pace in Ucraina e per alleviare le tensioni sta nell’attuazione degli accordi di Minsk. Tutto quello che Kiev deve fare è sedersi al tavolo del negoziato con i rappresentanti del Donbass e concordare misure politiche, militari, economiche e umanitarie per mettere fine a questo conflitto. Prima è meglio è”.

Ma cosa sono gli accordi di Minsk?

Il Protocollo di Minsk, raggiunto il 5 settembre 2014 era un accordo per porre fine alla guerra dell’Ucraina orientale siglato dal Gruppo di Contatto Trilaterale sull’Ucraina , composto da Ucraina, Russia, Repubblica Popolare di Doneck (DNR) e Repubblica Popolare di Lugansk (LNR). L’accordo venne firmato dopo lunghi colloqui avvenuti nella capitale della Bielorussia, Minsk, sotto l’egida dell’OCSE. Dopo vari tentativi di cessare i combattimenti nella regione di Donbass (Ucraina orientale), prevedeva un cessate il fuoco immediato, lo scambio dei prigionieri e l’impegno, da parte dell’Ucraina, di garantire maggiori poteri alle regioni di Doneck e Lugansk. Tuttavia, nonostante abbia portato ad un’iniziale diminuzione delle ostilità, l’accordo non è stato rispettato. Al marzo 2014 l’UE ha imposto diverse misure restrittive suddivise in misure diplomatiche, misure restrittive individuali (congelamento dei beni e restrizioni di viaggio), restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e Sebastopoli, sanzioni economiche vincolate al rispetto degli accordi di Minsk in settori economici specifici e restrizioni alla cooperazione economica.

Le sanzioni

Queste sanzioni sono state di volta in volta prorogate. L’ultima proroga è stata il 13 gennaio 2022 fino al 31 luglio di questo anno. Ma la situazione sempre più critica in Ucraina fa prevedere una batteria di sanzioni “senza precedenti”, come ha rivelato El Pais a gennaio. “Tra le misure figurano la chiusura completa dei mercati europei dei capitali per le imprese e le istituzioni finanziarie russe, e le restrizioni all’esportazione di materiali o servizi imprescindibili per i settori chiave dell’economia russa, come quello energetico, minerario o l’industria pesante”, ha scritto il giornale spagnolo, che sostiene come la risposta dell’Ue, coordinata con gli Usa e il Regno Unito, “lascerebbe Mosca pericolosamente isolata nel mercato finanziario mondiale”.

Il richiamo

Ieri il richiamo, durante il Consiglio europeo sulla crisi, all’unità nella risposta al possibile attacco russo. I problemi ci saranno però quando si dovrà stendere una lista concreta delle aziende e delle banche nel mirino. Una delle sanzioni proposta dagli Stati Uniti sembrerebbero essere quella di escludere la Russia dallo Swift, il sistema di pagamento internazionale rapido e sicuro che regola le transazioni finanziarie tra oltre 1.100 banche di 200 Paesi, così come avvenuto con l’Iran. Ma non sembrerebbe esserci consenso su questa posizione. Dalla Russia provengono il 26 e il 40 per cento delle importazioni di petrolio e gas dell’Ue, mentre il mercato russo assorbe solo il 4,1% delle esportazioni Ue e quello europeo accoglie il 38% dell’export russo.

Sanzioni pesanti

Intanto, le sanzioni previste colpiranno gran parte degli oligarchi russi, che sono anche tra i maggiori sponsor del Presidente Putin, a cui verranno proibiti i viaggi all’estero e i relativi investimenti. Una pressione indiretta, ma che potrebbe anche avere dei risvolti imprevisti. Negli ambienti diplomatici Usa si guarda con “attenzione” alla annunciata visita a Mosca di Mario Draghi. L’incontro è stato richiesto dal Presidente Putin come confermato dal primo ministro italiano. Sebbene nella nota della Casa Bianca che dava conto della telefonata tra il presidente Joe Biden e il premier italiano non si facesse cenno alla missione in Russia, fonti Usa riferiscono dell’interesse con il quale Washington guarda agli sforzi diplomatici dell’Italia. Da parte americana si “auspica” che dall’incontro tra il presidente del Consiglio e Vladimir Putin emergano elementi in direzione di una de-escalation russa sul fronte ucraino. D’altra parte, le fonti fanno anche notare che nella telefonata Biden-Draghi si è ribadito l’impegno di Usa e Italia per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e la volontà di “imporre severi costi economici” alla Russia nel caso Mosca decida di invadere il Paese.

Il ruolo della Cina

La Cina, ieri nella riunione delle Nazioni Unite sulla crisi ucraina, ha accusato gli Stati Uniti, senza mai nominarli, di aver alimentato la tensione sull’Ucraina con l’allargamento della Nato “che va contro i nostri tempi”. L’ambasciatore di Pechino Zhang Jun ha sottolineato: “La Cina ritiene che tutte le parti interessate dovrebbero consentire alla ragione di prevalere e lottare per una soluzione politica astenendosi da qualsiasi azione che possa aggravare le tensioni o alimentare la crisi”. Il gigante asiatico si schiera con la Russia e l’ambasciatore al Palazzo di Vetro aggiunge: ” L’allargamento della Nato è una questione che non può essere ignorata di fronte alle tensioni in Ucraina. La sicurezza regionale non può essere garantita attraverso l’espansione di un blocco militare. Questo vale per l’Europa come per altre regioni del mondo”. E riferendosi implicitamente agli Stati Uniti, ha sottolineato che il mondo ha “un Paese che rifiuta di rinunciare alla sua mentalità da guerra fredda, che dice una cosa e ne fa un’altra per raggiungere la superiorità militare”.

Andrew Small

Secondo Andrew Small, senior fellow del German Marshall Fund, è convinto che la Cina di Xi Jinping in Ucraina abbia fatto il passo più lungo della gamba. In un’intervista a Formiche.net l’esperto dice: “Ci sono sanzioni europee pronte a partire che possono avere implicazioni serie anche per le aziende cinesi, in particolare un’espansione del regolamento sui prodotti stranieri. Non a caso, a differenza delle banche di Stato che hanno dato finanziamenti diretti, le banche commerciali cinesi ultimamente sono state più prudenti con le aziende russe in quell’area. Dopo il caso Huawei c’è il rischio di un nuovo contraccolpo. Ci sono molte aziende cinesi legate a doppio filo al settore tech russo. La Cina deve calcolare con attenzione un effetto a spirale di un sostegno dei russi in Ucraina, eppure stiamo vedendo l’esatto opposto. A New York, alle Nazioni Unite, i cinesi si sono apertamente schierati con la Russia”. Sempre secondo Small “la Cina ha deciso di entrare nello spazio di sicurezza europeo insieme alla Russia. I segni premonitori di questa scelta ci sono stati durante la pandemia, dai cyber-attacchi alla cooperazione sulle armi tecnologicamente avanzate. Sicuramente la Cina sta osservando da vicino il modo in cui Paesi europei ma anche asiatici come il Giappone reagiscono in concerto alla crisi ucraina e il coordinamento transatlantico è un messaggio eloquente.” Ma la Cina appoggiando la Russia pensa a Taiwan? L’esperto da una risposta chiara: “Prendere Taiwan per i cinesi è incomparabilmente più difficile che prendere Kiev per i russi. Di certo il riequilibrio strategico degli Stati Uniti in Europa, se portato agli estremi a causa della minaccia russa, può far tirare un sospiro di sollievo a Pechino.

I movimenti della Russia

E mentre tutti gli occhi del mondo sono puntati sull’Ucraina la Russia si prende la scena in Africa.”Il secondo colpo di stato che ha colpito il Mali in meno di un anno ha un padrino ben riconoscibile. Il colonnello Assimi Goita ha subito chiesto e ottenuto l’appoggio di Mosca che con il suo braccio ufficioso Wagner Group si è dispiegato nel Paese. A nulla sono valse le vibranti proteste francesi che sono presenti in Mali dal 2013 con l’operazione Barkhane , ma che stanno smobilitando. La presa della Russia si sta espandendo in tutta l’ Africa occidentale ” conferma Matteo Giusti. E specifica che : “La presenza russa nel continente africano ha portato al controllo delle miniere d’oro in repubblica centroafricana, un bene da mettere in cassaforte per i brutti momenti. In Guinea, con un accordo con i cinesi, si sono accaparrati a bauxite per fare l’alluminio. In Mali puntano invece all’uranio che finora era servito ai francesi per la produzione del nucleare”. Sempre con il braccio ufficioso del gruppo Wagner sono presenti in Libia dove si decidono anche gran parte degli equilibri geopolitici del Mediterraneo.