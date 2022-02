“Fottetevi russi”, le ultime parole dei soldati ucraini dell’Isola dei Serpenti

Tutte le guardie di frontiera ucraine che proteggevano una piccola isola nel Mar Nero sono state uccise dopo aver rifiutato di arrendersi alle forze russe. In quello che potrebbe essere l’ultimo messaggio radio, diffuso sui social, si ascoltano le parole di avvertimento: “Questa è una nave da guerra militare russa. Deponete le armi e arrendetevi per evitare spargimenti di sangue e perdite inutili. Altrimenti sarete bombardati’. Un soldato ucraino risponde: “Nave da guerra russa, fottiti”.

Tutti morti

Tutti i 13 soldati a guardia della minuscola isola sono morti dopo l’attacco aereo e il bombardamento di artiglieria. Il presidente ucraino Zelensky conferirà loro il titolo di “Eroi dell’Ucraina”: “Sulla nostra isola di Zmiinyi, difendendola fino all’ultimo, tutte le guardie di frontiera sono morte eroicamente. Ma non si sono arrese. A loro sarà conferito il titolo postumo di Eroe dell’Ucraina”, ha detto. “Possa la memoria di coloro che hanno dato la vita per l’Ucraina vivere per sempre”.

L’Isola

L’isola di Zmiinyi, o “Isola dei serpenti”, è uno degli insediamenti più meridionali del paese: si trova a circa 20 miglia a sud della costa ucraina e svolge un ruolo chiave nello stabilire i confini delle acque territoriali dell’Ucraina nel Mar Nero. Chiamata dagli antichi Greci Isola Bianca, era considerata il rifugio di Achille cui era consacrata. L’isolotto, un tempo oggetto di disputa territoriale tra Romania e Ucraina, è strategicamente molto importante. La piattaforma continentale dell’isola è ricca di gas naturale e petrolio.