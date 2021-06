Francia, elezioni regionali: Marine Le Pen non ottiene nessuna regione

Schiaffo per Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni regionali francesi: il suo partito, le Rassemblement National (Rn), non ha conquistato neanche una regione tra quelle in ballo.

Alla faccia dei sondaggi

Nonostante i sondaggi prima del primo turno prevedessero la vittoria del candidato di Rn, Thierry Mariani, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca), gli exit poll hanno indicato il netto vantaggio di Renaud Muselier, Les Republicains, al ballottaggio, con il 53-55% dei voti contro il 44-46% dello sfidante.