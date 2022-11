Funerali di Stato per Maroni, le esequie oggi a Varese

L’intenzione era già stata annunciata nei giorni scorsi e ieri è arrivata la conferma: Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera ai funerali di Stato per Roberto Maroni. Le esequie si terranno oggi a Varese. Lo ha deliberato all’unanimità il Consiglio dei ministri. Presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L’annuncio

Fin da subito si è parlato di funerali di Stato per l’ex presidente della Regione Lombardia, e ieri sera è stata data la notizia della delibera del Cdm. Stando a quanto si apprende, si tratta di una decisione presa all’unanimità. Le esequie dell’ex ministro saranno celebrate venerdì 25 novembre a Varese. “A seguito della scomparsa dell’onorevole Roberto Maroni, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la celebrazione dei funerali nella forma delle esequie di Stato (legge 7 febbraio 1987, n. 36). È comunque fermo intendimento della famiglia dello scomparso sostenere essa stessa i relativi oneri”, si legge nel comunicato ufficiale rilasciato al termine del Cdm.