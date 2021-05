Furlan: Al fianco di Brugnaro per dare Coraggio all’Italia

“La discesa in campo di Luigi Brugnaro è una grande notizia, per l’Italia, per i moderati, per i liberali, per tutto il mondo delle imprese e delle partite iva. Luigi è uomo del fare, dotato di visione e straordinarie capacità, dimostrate tanto come imprenditore, quanto come uomo di sport e sindaco di Venezia”.

Il parere di Furlan

“Oggi più che mai occorre trovare il coraggio di batterci per ridare speranza all’Italia e consegnare un Paese migliore ai nostri figli. Occorre mettere in campo tutte le nostre energie per dare vita ad una grande mobilitazione di popolo e chiamare all’impegno politico le migliori risorse della società civile. Brugnaro è la persona giusta per realizzare questa grande impresa, per questi motivi aderisco con forza e convinzione al suo progetto, pronto a lavorare pancia a terra per contribuirne al successo”.

Lo dichiara in una nota Simone Furlan già membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia e leader dell’Esercito di Silvio