G20: Meloni a Bali, martedì bilaterale con Biden

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni èa Bali, dove martedì e mercoledì parteciperà al G20 presieduto dall’Indonesia. In serata (21.30 ora locale) il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrà un incontro con il ministro delle finanze dell’Arabia Saudita Mohammed al-Ja-Daan.

I lavori

I lavori del vertice inizieranno martedì 15 novembre alle 9: nella prima sessione della mattina, Meloni, come gli altri leader, terrà un breve intervento sul tema della sicurezza alimentare e energetica. Il primo bilaterale tra Joe Biden e Giorgia Meloni si svolgerà oggi alle 17.15 ora di Bali, le 10.15 in Italia. Lo si apprende dal programma del presidente americano diffuso dalla Casa Bianca. Il colloquio con la premier italiana sara’ l’ultimo della giornata per Biden prima della cena di gala del G20.