G20 spiagge seconda giornata. A fine mese Codognotto ideatore del G20 lascerà la carica di coordinatore nazionale

Un saluto da parte del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia al collega Pasqualino Codognotto ideatore del g20 spiagge. Codognotto sindaco uscente di San Michele al T./Bibione lascerà la carica di coordinatore nazionale G20Spiagge tra un mese.

Il saluto del presidente

Codognotto nel suo intervento ha spiegato: “questa idea del G20 nasce da una telefonata ai colleghi sindaci da sempre in trincea. Avevamo una strategia e una idea di gruppo. Da quattro anni cerchiamo di rilanciare il ruolo delle città turistiche balneari. Non possiamo ogni estate “pietire” un agente di polizia in più dato che le nostre località nei mesi estivi arrivano a superare i 100mila abitanti specie nei fine settimana. Non vogliamo bypassare la politica. Abbiamo un comitato scientifico e un osservatorio oltre ad uno studio legale ben strutturati per portare avanti questo progetto di legge sui tavoli, il riconoscimento di status di città balneari”.