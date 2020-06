L’ultima gaffe di Di Maio

Luigi Di Maio, il nostro ministro degli Esteri, torna a fare una nuova gaffe. Questa è la volta di una fotografia. “Appena atterrati ad Atene”. Con queste parole, Di Maio spiegava in un post su Facebook (con tanto di foto) di essere andato in Grecia, “per affrontare anche il tema dei flussi turistici”. E la foto è la stessa utilizzata per annunciare giorni fa il volo a Lubiana.

Gaffe-Di Maio, ecco i due post incriminati

Il nostro ministro degli Esteri ha talmente poco rispetto delle persone e delle iniziative che intende seguire, da utilizzare la stessa foto in due contesti completamente diversi. Come si può facilmente vedere per il viaggio in Slovenia e per quello in Grecia ha utilizzato la stessa foto, dicendo di essere in due aeroporti diversi.

Ricostruiamo la storia

Il primo post, pubblicato sabato scorso, illustrativa il viaggio a Lubiana, per l’incontro con il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar. “Durante questa emergenza con la Slovenia abbiamo mantenuto stretti contatti e portato avanti una leale collaborazione. Oggi parleremo di flussi turistici, così come accaduto ieri in Germania”. Questo il comunicato inviato dalla Farnesina per illustrare il viaggio di Di Maio. Anche in quell’occasione, il viaggio era stato reso noto tramite il social network.

Qualche giorno dopo le parole pubblicate in occasione del viaggio in Grecia del ministro. Anche qui il ministro chiede lo sblocco dei flussi turistici per “far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Far girare l’economia”. In entrambe le occasioni il vestito, lo sfondo e la mascherina sono identici.

Tutto il caso è un’ulteriore dimostrazione di essere totalmente inadeguato all’importantissimo compito affidatogli. Dopo che è scappata la querelle su Facebook lo stai del ministro è corso a correggere la gaffe aggiungendo sotto il post la dicitura “(foto di repertorio)”.