Gas, la Russia minaccia di non riaprire il Nord Stream e di quadruplicare i prezzi

Gazprom minaccia di lasciare al freddo gli europei il prossimo inverno. Oltre a spingere l’eurozona in una recessione tale che la crisi del 2008 potrebbe apparire una passeggiata di salute. Non sono certo da sottovalutare le ultime dichiarazioni ufficiali del colosso energetico controllato direttamente dal Cremlino. Perché sono a pieno titolo la prova generale di quanto potrebbe avvenire da qui a poche settimane, quando le temperature finalmente si abbasseranno e crescerà la domanda di gas. “Le sanzioni hanno reso impossibile la revisione delle turbine della stazione di avviamento del compressore del gasdotto Nord Stream”. La dichiarazione che porta la firma di Alexei Miller, presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom potrebbe apparire oscura nel suo linguaggio tecnico. Ma la traduzione è molto semplice. Gazprom ha fermato per tre giorni il gasdotto che rappresenta la principale porta di entrata del gas russo verso la Germania e da qui all’Europa del Nord. Uno stop che scade domani sera, quando finalmente ripartiranno i flussi di gas al momento azzerati.

Il Nord Stream potrebbe non riaprire

Ma la dichiarazione del manager potrebbe anticipare una notizia che tutta Europa teme: il Nord Stream non riaprirà nemmeno venerdì mattina. I russi danno la colpa all’embago, per colpa del quale i tecnici della società tedesca Siemens non possono operare come dovrebbero e non possono completare le opere di manutenzione. A Bruxelles pensano che sia una giustificazione che non regge visto che i paesi della Ue continuano a prendere il gas da Gazprom e a pagarlo regolarmente. E sono preoccupati di quanto potrebbe accadere: se la Russia decidesse di chiudere del tutto i rubinetti, per Berlino è recessione sicura e da lì contagiare l’Europa potrebbe essere un attimo. Ma c’è un’altra dichiarazione arrivata da Mosca in queste ore, rilanciata dall’agenzia di stampa Bloomberg che preoccupa: “Il prossimo inverno invece di mille euro ogni mille metri cubi, il gas potrebbe arrivare a costare fino a 4mila euro”. Lo sostiene sempre il minaccioso Miller, rincarando la dose anche sul lato finanziario. E non di poco: rispetti ai prezzi attuali – che i russi valutano con unità di misura diversa da quello della Ue ma con ugual risultato – si tratta di valori che sono anche quattro volte gli attuali.

Gas, il prezzo crollato da 330 a 240 euro

Ma come mai questa doppia uscita proprio oggi? Agli analisti più attenti non è sfuggito come siano arrivate dopo tre giorni di forti ribassi del presso del gas: arrivato a quotare oltre 330 euro al megawattora alla fine della scorsa settimana, ora è sceso a quota 240 euro, se ci aggiungiano anche il dato di chiusura odierno in calo di un altro 9%. E cosa ha fatto crollare del 30% complessivo il prezzo in così breve tempo? L’annuncio che il prossimo 9 ottobre i ministri dell’Energia della Ue si vedranno per definire le nuove regole del mercato dell’energia, a cominciare dall’introduzione di un tetto al prezzo del gas. Come ha sempre sostenuto il premier Mario Draghi che è stato tra i primi a promuoverlo, è bastato l’annuncio del tetto al prezzo per far scendere precipitosamente le quotazioni. Ecco spiegata allora la controffensiva di Gazprom, che dall’inizo del conflitto “gioca” sui flussi e sugli annunci di forniture ridotte per spingere i prezzi al rialzo. Sia per mettere in difficoltà le economie della Ue, sia per continuare a incassare valuta pregiata per finanziare la guerra in Ucraina.

L’annuncio del tetto al prezzo ha fatto crollare il prezzo

Una partita a scacchi finora dominata dal Cremlino, ma che l’Europa potrebbe volgere a suo favore se saprà mantenersi unita. Qualcosa è cambiato nello scacchiere da un paio di giorni, quando la Germania ha aperto alla proposta italiana di un tetto al prezzo del gas valido per tutti i paesi della Ue. Il solo effetto annuncio ha fatto scendere il prezzo del 30% in due sedute sui mercati finanziari. E a poco è servito il doppio annuncio di nuovi tagli a Italia e Francia. Anzi: alla Borsa di Amsterdam, piazza finanziaria di riferimento per il gas in Europa, le quotazioni continuano a scendere, segno che i mercati si sono riposizionati e ora scommettono su una risposta forte dell’Europa. Così come non ha fatto scendere il prezzo, nè l’annuncio di due giorni fa recapitato al gruppo francese Engie di un taglio completo delle forniture in concomitanza con il fermo del Nord Stream, nonché la riduzione da 27 a 20 milioni di metri cubi al giorno le forniture dirette in Italia al gruppo Eni.

La replica Ue: stoccaggi pieni, ora piano di risparmi

In sostanza, anche la Ue sta imparando a giocare a scacchi con l’orso russo. Come dimostra la dichiarazione via tweet della commissaria europea all’Energia, Kadri Simson: “Gli stoccaggi di gas dell’Ue sono ora pieni per oltre l’80%, ben in anticipo rispetto alla data obiettivo del primo novembre. Gli Stati membri e le aziende hanno svolto un ottimo lavoro”, ha evidenziato. “Continuiamo a riempire dove il livello è ancora più basso e realizziamo il piano di riduzione della domanda dell’Ue. Questo ci aiuterà a superare l’inverno in sicurezza”, ha aggiunto la commissaria.