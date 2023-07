Gava (Ucid): “Dobbiamo tornare a valorizzare i nostri prodotti a sfavore del mercato cinese”

“UCID rappresenta in Veneto una realtà viva con una storia molto importante. Basti pensare al centro Angelo Ferro a Padova. Il centro è stato aperto ed è intitolato in onore del professor Ferro Ex-presidente UCID ed uno dei più grandi animatori della dottrina sociale della Chiesa in ambito imprenditoriale per il perseguimento del bene comune”. A dichiaralo è il dr. Alberto Gava, rappresentante Ucid giovani Veneto, intervistato Vincenzo Lovino.

Che cosa rappresenta Ucid qui in veneto?

“Oggi UCID in Veneto sta ripartendo con un ringiovanimento del suo direttivo e ringrazio in primis Benedetto delle Site presidente Nazionale giovani per il supporto, oltre a Eleuterio Marinoni presidente di UCID Veneto e Francesco Donadini presidente di UCID Treviso per essere dei fratelli maggiori in questo trapasso generazionale. Credo sia stato un passo coraggioso, ma allo stesso tempo chiaro della voglia di continuità di questa associazione e dello spirito di solidarietà che lo contraddistingue. In UCID non si entra per affari, ma si entra perchè alla fine noi siamo uomini e come tali alla fine siamo deboli e abbiamo bisogno di ricerca e aiuto spirituale, in UCID c’è questo accompagnata dalla verità della dottrina cattolica”.

Lei è stato confermato rappresentante Ucid giovani Veneto : cosa si può fare in più per i giovani in Veneto?

“Per i giovani c’è da fare tanto, ma oltre alle parole bisogna pensare ai fatti. Come UCID abbiamo partecipato direttamente all’organizzazione di un festival organizzato interamente da under 40. Il festival della cultura liberata. E’ stato un successo che ha portato più di 4000 persone durante la tre giorni nella cittadina di Conegliano. I giovani di oggi non hanno bisogno di compassione, ma di parole forti a volte anche di rimproveri, ma che gli facciano capire la forza e l’importanza della vita ed uscire da quell’ apatia che molto spesso è data dall’assopimento tecnologico e di uno stile di vita a ricercare sempre il facile e il dilettevole”.

Che cosa vorrebbe realizzare nel suo ruolo per il prossimo triennio?

“Per il prossimo triennio l’obiettivo principale è sicuramente espandere i soci under 40 in Veneto, far conoscere questa realtà che molto spesso, rispetto alle altre associazioni cattoliche ha meno eco mediatico. In ballo ci sono anche varie strategie per sempre più distinguerci rispetto alle altre associazioni di imprenditori e far capire che il nostro non è un comitato di affari, ma è il posto dove ogni imprenditore viene per soddisfare i bisogni interiori e perchè dopo mesi di stress in poco tempo si ritrovi la pace e la serenità di cui si ha bisogno e tanti imprenditori veneti ne hanno bisogno. Perché alla fine chi oggi fa impresa in Veneto partendo dal basso è un eroe”.

Come vede in prospettiva l’economia veneta attanagliata da inflazione, caro bollette e calo degli ordini del manifatturiero?

“Sinceramente non è l’inflazione che mi fa paura, questa molto spesso è un problema di breve termine che molto spesso oltre a essere strutturale è causato dalla speculazione. Quello su cui io rifletterei sono i problemi a lungo termine ed il principale è quello demografico. Che lo si voglia capire o meno è un fatto che l’economia è prima di tutto fatta di persone e noi oggi in Italia siamo in diminuzione di popolazione quindi di conseguenza calerà la domanda interna e saremo inevitabilmente più poveri. Senza contare che avremo sempre una popolazione più anziana senza ricambio. Questo mi fa paura e mi preoccupa come giovane imprenditore. Altro problema a lungo termine è la manca di una geopolitica chiara. Senza una chiara strategia geopolitica il paese non può pensare di riuscire a crescere nel lungo periodo. Vive di tattica e reagisce, finchè va bene, ma quando va male?

Per quanto riguarda il manifatturiero credo che se riusciamo a tornare a valorizzare i nostri prodotti a sfavore del mercato cinese i problemi non ci sarebbero, ma lì la politica deve essere innanzitutto a livello europeo”.