Gazprom interrompe le forniture di gas a Bulgaria e Polonia. Von der Leyen: “No ai ricatti”

Non è un mistero che la guerra in Ucraina sia anche una guerra per il gas. Per volontà del Cremlino ora Gazprom, società russa in Europa, interrompe la fornitura del cosìdetto “oro nero” a Polonia e Bulgaria. Lo aveva annunciato ieri. Il fornitore polacco di energia, Pgnig ha confermato l’interruzione da parte del gasdotto Yamal Europe che consegna il metano dalla Russia all’Europa. La stessa sorte toccherebbe alla Bulgaria che è dipendente per il 90% dal gas russo. Una soluzione che fa schizzare il prezzo del gas fino al 10% in più. Secondo il Cremlino l’interruzione della fornitura è la risposta corretta alle sanzioni “atlantiche”, lo ha precisato il presidente della Duma Volodin: “Gazprom ha preso la decisione giusta”. E ancora Bulgaria e Polonia potrebbero essere solo i primi due paesi: “Lo stesso dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i nostri paesi ostili nei nostri confronti”, ha precisato Volodin su Telegram incalzato subito dopo dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov “se qualcuno rifiuta di pagare con il nuovo sistema, sarà attuato il decreto del presidente russo”, ha detto riportato da Interfax. Pgnig era stata previdente: nei primi tre mesi di quest’anno ne ha importato più della metà, e ritiene quindi “di potersela cavare” per ora e di poterne reperire altrove e cioè “tramite interconnessioni con la Germania e la Repubblica Ceca e dal mercato globale del Gnl” e assicura “le scorte di stoccaggio di gas sono piene quasi per l’80%, e con l’avvicinarsi dell’estate, la domanda sarà inferiore”.

No ai ricatti!!

La società russa che, secondo il diktat del Cremlino, aveva cominciato a chiedere il pagamento del gas in rubli anziché in dollari, precisa che sta continuando a rifornire il resto dell’Europa via Kiev “ma con minore richiesta rispetto al giorno prima”. Secondo Bloomberg, che cita fonti vicine a Gazprom, ben quattro acquirenti europei hanno già pagato in rubli il gas di Gazprom e dieci hanno aperto i conti presso Gazprombank necessari per assecondare la richiesta di Mosca di pagare in valuta locale. Polonia e Bulgaria si sono rifiutate di saldare in rubli i pagamenti dovuti lo scorso 26 aprile e per questa ragione le forniture ai due Paesi sono state sospese. Secondo Sofia chiedendo il pagamento non più in dollari ma in rubli, Gazprom viola il contratto e non è l’unica a dirlo: anche il premier italiano Draghi ne aveva sottolineato la violazione. In più esperti rilevano che non sarebbe ragionevole fermare, come contromisura, il transito del gas russo attraverso il territorio bulgaro verso Serbia e Ungheria. Varsavia che era stata la prima a muoversi per le sanzioni contro Mosca, avverte: “non lo compreremo più dalla Russia”. E’ la stessa presidente Von der Leyen a consegnare la risposta al Cremlino: “L’annuncio di Gazprom è un altro tentativo della Russia di ricattarci con il gas. Siamo preparati per questo scenario. Stiamo tracciando la nostra risposta coordinata dell’Ue. Gli europei possono aver fiducia nel fatto che siamo uniti e solidali con gli stati membri colpiti”, scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue dopo l’annunciato stop delle forniture russe a Polonia e Bulgaria. “Ora la Polonia e la Bulgaria stanno ricendo gas dagli Stati vicini dell’Ue”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa. Cremlino che attraverso il portavoce del presidente russo precisa seccamente: “Non si tratta di un ricatto”, la sospensione delle forniture di gas russo è una risposta ad “atti ostili” contro la Russia, ha detto ai giornalisti Dmitri Peskov.