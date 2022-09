Gianluigi Paragone a valanga contro Mario Draghi: “Pupazzo che governa per la finanza”

Gianluigi Paragone incontenibile su Twitter, con Mario Draghi messo nel mirino. Il leader di Italexit se la prende con il capo del governo e gli rivolge una serie di messaggi sul noto social network, criticandolo aspramente: “Draghi è qua per rompere il tessuto della piccola e media impresa italiana. Educato alla Goldman Sachs, salvò la moneta, ma non riesce a salvare le persone in carne ed ossa. Cossiga lo definì ‘vile affarista’. Se di pupazzi bisogna parlare, prezzolati o meno, a me viene in mente #Draghi. Non è mai stato eletto e parla di pressioni esterne? Draghi nemmeno sa cosa sia una tornata elettorale. Non se ne è mai preoccupato; è un nominato del Colle. Col servilismo di tutti i giornalisti a battere le mani. Draghi – ribadisce Paragone – è il pupazzetto dei grandi centri di interesse, delle multinazionali, del Gruppo Dei 30. Sta (ancora) governando per conto di questi ambienti finanziari, dove gli imprenditori veri non esistono, dove i cittadini non esistono”.

Il post

Poi Paragone sul proprio social si sofferma sulle elezioni e sugli obiettivi che si è posto per Italexit: “Stiamo occupando l’altra metà del cielo politica. Puntiamo a convincere il 40% di gente, che si è raffreddata di fronte alla prova politica. E sull’astensionismo dovrebbe riflettere anche Mattarella”.