Giorgetti tira il freno

«Non c’è riforma previdenziale che tenga nel medio-lungo periodo con i numeri di denatalità dell’Italia». Ad ammettere lo scoglio quasi insormontabile è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti intervenuto ieri in videocollegamento al meeting di Rimini. Ora però l’ostacolo più grosso da superare è una Legge di Bilancio «complicata», nella quale «non si potrà fare tutto», e bisognerà «procedere per priorità», partendo dalle famiglie più in difficoltà con l’instabilità ancora galoppante, e «con l’obiettivo della crescita». Un indirizzo difficile da declinare di fronte alla pioggia di richieste che da settimane affollano la scrivania del ministro chiamato a far quadrato i conti delle spese con quelli di una crescita in affanno. Impresa ardua sulla quale sono puntati gli occhi dell’Europa. Lo sa bene Giorgetti pronto a essere «responsabile», certo, purché questo sforzo di responsabilità non si scontri con «un’Europa autolesionista». Bruxelles deve comprendere «il senso della storia che stiamo vivendo». E dunque «entro fine anno sia approvata la riforma del patto di stabilità», ha auspicato il ministro.

Il treno dei giovani

Nel frattempo si farà quello che si può, tenendo la barra dritta sulla sostenibilità delle prossime misure anche con il «fondamentale della natalità». «Se riflettiamo sulla crescita economica o sullo sviluppo», ha proseguito il ministro, «è opportuna l’aggiunta del termine sostenibile. Lo sviluppo sostenibile oggi è normalmente declinato sotto l’aspetto ambientale che è fondamentale, ma se si affronta la questione a tutto tondo non si può negare il fatto che il sistema tiene se le generazioni hanno una continuità». Senza un’inversione di rotta di una natalità quasi a zero, sembra far intendere, qualsiasi riformulazione del sistema pensionistico rimane un esercizio di stile. Di qui l’impressione che Giorgetti avrebbe voluto allontanare l’ipotesi di una riforma complessiva degli assegni: l’intenzione sarebbe quella di lavorare alla proroga di Quota 103.

La manovra dosata

Quali sono invece le priorità alle quali sarà tenuto il governo nella Legge di Bilancio? «Certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio-bassi, come abbiamo fatto con la decontribuzione, perché l’urina riduce enormemente il potere di acquisto». Ma «dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita e premiare chi lavora, siano essi gli imprenditori oi lavoratori», ha spiegato ancora Giorgetti. «Penso», ha aggiunto, «che ci si debba concentrare moltissimo sul lato dell’offerta, della dimensione delle imprese e anche del lavoro». Perché «il tema dell’offerta del lavoro, della qualità e della giusta ed equa remunerazione del medesimo è un capitolo fondamentale». Il titolare del Mef, commentando poi la questione delle risorse del Pnrr ha spiegato che «oggi più che mai la responsabilità del governo è massima, abbiamo queste risorse del Pnrr che sono parzialmente gratis e non possono essere sprecate, devono essere utilizzate nel miglior modo possibile . Non c’è semplicemente una responsabilità di fare in fretta ma è necessario fare bene perché se fare in fretta significa fare male è meglio fare bene ma in qualche modo valutare attentamente le situazioni. È un’occasione unica per promuovere crescita e sviluppo ma anche riconversione, ripeto che nulla è gratis».

I paletti Ue tra Pil e deficit

Infine, Giorgetti ha dedicato un passaggio cruciale al faro della Bce sul deficit e più in generale sui conti pubblici. Le nuove regole del Patto di stabilità saranno un capitolo cruciale della ripresa del negoziato a Bruxelles alle porte. L’Italia, che come posizione negoziale chiederà di escludere gli investimenti, preme perché si approvi entro l’anno la riforma, in modo da avere le nuove regole dal primo gennaio del 2024. La situazione è ancora eccezionale», l’Europa lo capisca », ha insistito Giorgetti. I dossier che impegneranno il governo in autunno sono già caldi. A partire dalla manovra, su cui Giorgetti ha fatto a luglio un primo assegno con i singoli ministeri. A determinare ogni scelta saranno le risorse: una coperta che appare ancora corta, con la necessità di trovare per la manovra circa 20-25 miliardi. Al momento, a fronte di un elenco già ricco di uscite (oltre al cuneo, le spese obbligate stimate in 6 miliardi, la riduzione dell’Irpef a 3 aliquote per cui si cercano almeno 4 miliardi, la replica della tassazione agevolata sui premi di produttività e i fringe benefit cui servono circa 1-2 miliardi, oltre al capitolo pensioni), la voce “entrate” conta solo i 4,5 miliardi ricavati in deficit dal Def ei 300 milioni per il 2024 previsti dalla spending review dei ministeri. Cui vanno aggiunte le risorse che il governo punta a raccogliere dal nuovo rapporto sul fisco e dalla tassa sugli extraprofitti delle banche, da cui sono attesi circa 2,5 miliardi.