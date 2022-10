Giorgia Meloni, la voce sul primo viaggio internazionale. Messaggio al mondo

Un segnale importante, quello che emerge tra i primi incontri internazionali che Giorgia Meloni ha in programma. Secondo indiscrezioni la premier che giurerà sabato 22 ottobre al Quirinale insieme al nuovo governo il suo primo viaggio sarà in Ucraina dal presidente Volodymyr Zelensky che l’aveva invitata a Kiev.

Il perchè di Kiev

Un segnale importante anche alla luce delle polemiche degli ultimi giorni, con il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak che aveva affermato: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia dei ’cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”. “Molte grazie Zelensky. L’Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!”. Lo scrive su twitter il premier Giorgia Meloni, rispondendo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le aveva fatto le congratulazioni per l’incarico.

Macron

Il primo incontro con un leader internazionale, però, potrebbe arrivar lunedì con il presidente francese Emmanuel Macron sarà in Italia da domani per un incontro alla comunità di Sant’Egidio. “Vado a Roma per la conferenza della Comunità di Sant’Egidio e per un’udienza con il Papa. Nel quadro di questo viaggio il presidente Mattarella mi ha amichevolmente invitato ad incontrarlo e lo farò. Vista l’incertezza istituzionale in questo momento non è previsto altro”, ha detto al termine del Consiglio europeo Macron in merito al suo possibile incontro con Meloni.

Macron disponibile

“Vedremo lunedì in funzione delle evoluzioni istituzionali nel rispetto della prassi”, ha aggiunto spiegando di essere “pronto a lavorare con la presidente del Consiglio italiano nell’ambito del Consiglio europeo”. Sull’agenda internazionale della neopremier, inoltre, sono cerchiate in rosso le date del 15 e del 16 novembre quando è in programma il G20 in Indonesia, dove ci sarà anche il presidente americano Joe Biden.