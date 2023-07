Giorgia Meloni: “Qualcosa non funziona nella magistratura”

Nella conferenza stampa tenutasi al termine del summit della NATO a Vilnius, Giorgia Meloni ha riaffermato il pieno sostegno dell’Italia agli adattamenti in corso dell’organizzazione, citando i contributi significativi forniti nel Fianco orientale e nel Mediterraneo. La presidente del Consiglio ha ribadito il ruolo dell’Italia all’interno dell’Alleanza e ha sottolineato la necessità di maggior attenzione verso il fianco sud.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Meloni ha chiarito che non esiste alcun conflitto tra il governo e la magistratura. Ha sottolineato l’importanza di apportare correzioni al sistema di giustizia italiano per renderlo più veloce ed efficiente. Ha inoltre sollevato delle “anomalie” riguardanti il caso di Daniela Santanchè e Andrea Delmastro, evidenziando un difetto di procedura a livello della procura.

La questione del sottosegretario Delmastro è stata descritta come una questione politica che coinvolge un rappresentante del governo nell’attuazione del suo mandato. Meloni ha criticato l’adozione di una procedura coercitiva da parte di una procura non nota per fare sconti, affermando che ciò va contro i principi di imparzialità e neutralità del giudice.

Infine, in merito al figlio di Ignazio La Russa, Meloni ha espresso comprensione per la sofferenza del presidente del Senato, ma ha sottolineato che la politica dovrebbe restare fuori da questa questione.

Meloni ha sottolineato che il vertice ha confermato l’unità dell’Alleanza atlantica e la determinazione di tutti gli alleati nel difendere i valori comuni e rispettare le regole del diritto internazionale, che costituiscono la base per garantire la sicurezza di tutti.

Inoltre, la premier ha evidenziato le gravi ripercussioni della guerra in Ucraina, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo come quelli dell’Africa. Ha avvertito che tali conseguenze si ripercuotono anche sull’Europa, poiché questa è la sua posizione geografica più vicina.

Meloni ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della Cina come rivale sistemico, includendo la questione delle catene di approvvigionamento e delle materie prime critiche. Ha utilizzato una metafora degli scacchi per enfatizzare che ignorare tali aspetti sarebbe un errore strategico.

La presidente del Consiglio ha anche confermato di essere stata invitata alla Casa Bianca il 27 luglio da parte del presidente Biden.