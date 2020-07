Giorgio Burlini accusa il Govenatore

«Sono giorni che sui giornali leggiamo di nuovi focolai di Covid e il Governatore continua a sparare minacce su presunti pericoli. Peccato che la soluzione l’avessimo in mano e se la sia lasciata sfuggire. La soluzione si chiamava e si chiama Crisanti. Non per nulla lo stesso virologo aveva già avvisato per tempo che l’unica soluzione per arginare costantemente il contagio ed evitare ricadute era fare tamponi a tappeto». Con queste parole Giorgio Burlini, candidato per il Movimento 5 Stelle alle regionali nella circoscrizione di Padova attacca di Luca Zaia.

Giorgio Burlini e le spiegazioni

«Io di Crisanti mi fido – continua Burlini – di certo più di lui che di Zaia e nelle sue ultime dichiarazioni il virologo ha sottolineato come i tamponi in Veneto siano stati fatti solo al personale ospedaliero quando il nostro Governatore aveva annunciato che sarebbero stati fatti anche davanti ai supermercati! Classica promessa elettorale! Come afferma Crisanti manca un campionamento reale della popolazione in Veneto e, se non si corre ai ripari, il rischio di contagio tramite asintomatici potrebbe portare a una ricaduta. Ma di questo Zaia se ne sta infischiando. Anzi, smacco ancora maggiore, ha lasciato andare via l’unica persona che aveva portato il Veneto fuori dalla fase più acuta».

Giorgio Burlini con Crisanti

Il rischio è alto. Nemmeno Crisanti, dall’alto della sua esperienza, riesce a valutare se i cali dei contagiati siano dovuti o no al caldo ma non esclude una ricaduta ancora più pesante. C’era un solo modo per saperlo. Ascoltare le sue parole. Invece adesso ci ritroviamo in uno stato di terrorismo mediatico. «Finora Crisanti ha dimostrato sempre di avere ragione. Come cittadino sono preoccupato che la Regione Veneto non si sta preparando a sufficienza per una seconda ondata. Se ci troviamo con focolai in Autunno rischiamo il completo collasso economico e sociale. Questo virus ha già dimostrato che non si può abbassare la guardia mai. Zaia pensi a seguire i consigli di chi ci ha tirato fuori dal tunnel e smetta di farsi propaganda a basso costo se è vero quello che ha detto quando, con Crisanti accanto, aveva dichiarato di essere disposto ad andare anche contro i DCPM per salvaguardare la nostra salute».

Il turismo

Burlini difende anche il turismo. «Il Veneto, il nostro Veneto e Padova in particolare con Verona e Venezia, vivono di turismo. Non bastavano i danni che la giunta Veneziana ha fatto tra musei, carnevale e chiusure? Deve finirci in mezzo anche Padova solo per uno sbandieratore? Mi spiace. Non ci sto. O mi si dimostrano i fatti o al momento per me siamo a zero» conclude Burlini.

Logico pensare che durante la campagna elettorale alzare i toni può aiutare ad aumentare i consensi ma dichiarazioni che possono risultare false e/o esagerate e/o tendenziose, procurano un rilevante allarme nella popolazione in genere. La violenza comunicativa (supportata dal battage mediatico che evidenzia un’ingiustificata disparità di trattamento in prossimità delle elezioni regionali che vedono il presidente uscente ricandidarsi) è palesemente sproporzionata rispetto al problema denunciato.

Si tratterebbe (il condizionale è d’obbligo) di 5 casi positivi su quasi 5.000.000 di residenti in Veneto! Soprattutto, il “terrorismo mediatico” ha innescato immediatamente ripercussioni socio-economiche dirompenti in tutto il tessuto economico veneto. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno avuto vasta eco su tutti gli organi di stampa regionali, nazionali ed internazionali, provocando un’ulteriore grave frenata dell’economia già compromessa dall’epidemia.