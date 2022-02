Giorno del Ricordo, su Twitter oltraggiato post del Tg2

“Un gesto volgare che offende non solo il nostro lavoro, ma soprattutto la memoria di questa immane tragedia nazionale” come lo ha definito il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, in riferimento all’oltraggio apparso sotto il Tweet della testata che dirige, che annunciava lo “Speciale sulle Foibe”.

Il video

Il direttore ha spiegato che in risposta al post “Foibe, il Giorno del Ricordo”, “accanto ad altri commenti offensivi è stato addirittura pubblicato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba” e ha annunciato una querela al riguardo: “La memoria delle Foibe, dopo un lungo oblio, è diventata memoria condivisa. Questo è un valore dell’ identità comune. Noi non ci lasceremo intimidire e continueremo a raccontare con scrupolo e dedizione alla verità il dramma delle Foibe e degli esuli”.