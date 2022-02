Giuramento Mattarella: “Costruire l’Italia del dopo emergenza”

“Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. E’ ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l’Italia”. Sergio Mattarella giura e pronuncia il suo discorso in Parlamento come presidente della Repubblica al secondo mandato. In contemporanea sono partiti i 21 colpi di cannone a salve dal colle del Gianicolo.

Standing ovation

Una volta a Montecitorio, il presidente si è fermato nella sala del governo accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il presidente della Coste Costituzionale Giuliano Amato. Dopo il saluto, Mattarella si è fermato con loro a colloquio. Il Parlamento ha poi salutato con un applauso l’ingresso del premier Mario Draghi in aula. All’arrivo del presidente Mattarella, quindi, la standing ovation di tutti i gruppi presenti in Aula. Mattarella è entrato a Montecitorio indossando la mascherina Ffp2 e l’ha tenuta per tutte le ‘tappe’ previste dal cerimoniale del giuramento. Il capo dello Stato l’ha tolta solo al momento del discorso in aula. Tutti i presenti alla cerimonia, ovviamente, hanno mantenuto la mascherina a Montecitorio. A partire dalle alte cariche istituzionali. Al termine del giuramento e dopo il picchetto d’onore davanti a Montecitorio, Mattarella è salito a bordo dell’auto che lo ha portato a piazza Venezia per l’omaggio al Milite ignoto. Un volo delle Frecce tricolori ha salutato l’omaggio del presidente.

L’aiuto di tutti

“L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati”. Così Sergio Mattarella ha aperto il suo secondo mandato al Quirinale con un lungo discorso di insediamento davanti al Parlamento in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all’elezione.

La responsabilità

Insieme al richiamo alla responsabilità il presidente della Repubblica ha calcato la mano nel suo discorso al richiamo alla dignità, declinata nel contrasto alle morti sul lavoro e alla violenza sulle donne, alla necessità di contrastare la tratta degli esseri umani, il razzismo e l’antisemitismo. Ma anche a contrastare le mafie e il sovraffollamento delle carceri. “Dignità è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale”. Ma dignità è anche “rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga”. Dignità, aggiunge poi, “è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone”. Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità”,

Il giuramento del presidente della Repubblica

Alle 15:30 del 3 febbraio 2022 Sergio Mattarella ha giurato sulla costituzione. Da quel momento è riconfermato per altri 7 anni presidente della Repubblica italiana. “Il Parlamento ha fatto la sua scelta e non posso sottrarmi a una chiamata per quanto inattesa” ha detto Mattarella.

Nessun ritardo

“Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l’esito della votazione, ho parlato delle urgenze – sanitaria, economica e sociale – che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze”. Lo ha detto nel suo discorso di insediamento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineando che la “lotta contro il virus non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni”.

Pari dignità

“La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento. “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di crescita. Nostro compito – come prescrive la Costituzione – è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità, c’è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l’intera società”.