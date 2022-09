Giuseppe Moscati raccoglie il testimone di Nicola Bianchi al Comando provinciale dei Carabinieri, Pretto (Lega): buon lavoro al nuovo Comandante, i prossimi mesi saranno duri e delicati

“Da deputato membro della Commissione IV Difesa e della Commissione bicamerale Antimafia, desidero esprimere il mio personale ringraziamento al Colonnello Nicola Bianchi per il prezioso servizio svolto in favore del Comando provinciale di Vicenza e augurare buon lavoro al nuovo Comandante, il Colonnello Giuseppe Moscati. Il lavoro e il servizio costante prestati dall’Arma dei Carabinieri, di concerto con tutte le altre Forze dell’Ordine, risulta oggi più che mai prezioso e fondamentale per il nostro territorio. Stiamo vivendo una congiuntura economica e sociale davvero difficile, vigilare e contrastare il fenomeno della microcriminalità e delle infiltrazioni malavitose è quindi questione di grande importanza. Per i cittadini e le imprese garantire la sicurezza, tutelare chi agisce nel rispetto delle regole e perseguire giuridicamente chi delinque significa poter guardare al presente e al futuro con maggiore fiducia e prospettiva. In questo senso, l’esperienza e il curriculum del nuovo Comandante costituiscono sicuramente un auspicio più che positivo per la nostra provincia”.

La dichiarazione di Pretto

Lo dichiara il deputato vicentino Erik Pretto, capolista al collegio plurinominale di Vicenza della Lega alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 25 settembre.