Giustizia, ammessi finora 4 referendum su 6: sì al quesito sulla separazione delle carriere

Si terranno i referendum sulla separazione delle carriere in magistratura,sulla limitazione delle misure cautelari, sull’abrogazione delle norme in tema di incandidabilità (legge Severino) e sulla cancellazione delle firme per presentare una candidatura alle elezioni dei consiglieri togati del Consiglio superiore della magistratura. La Corte costituzionale si è pronunciata, finora, per la ammissibilità di quattro dei sei quesiti referendari in tema di giustizia, proposti dalla Lega e dai Radicali.

I lavori continuano

I lavori della Corte proseguono ora con l’esame dei rimanenti: il vaglio dei giudici della Consulta deve ancora essere completato sull’ammissibilità dei referendum inerenti la responsabilità civile diretta dei magistrati e sulla partecipazione degli avvocati ai Consigli giudiziari. Si attende ancora anche l’esame del quesito sulla “cannabis legale”.