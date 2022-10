Governo, Calenda: “Meloni e i tecnici? Reincarnazione di Draghi”

“Tecnici nel governo Meloni? Fanno tutti così. Quando devono arrivare al governo dicono che l’Europa va ribaltata, i barconi affondati e poi quando arrivano al governo sembrano una reincarnazione di Draghi. Ma credo che sarà un governo molto conflittuale”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.

L’analisi su Roma e il Lazio

Calenda tocca diversi temi. “Io penso che D’Alema sia il simbolo di quello che non ha funzionato in quell’area lì, è stato clintoniano, poi postcomunista, ora grillino. Il problema della sinistra è quel modo di fare politica. Ora pare che dia consigli a Conte, gli faccio gli auguri…”, dice. Giudizio perentorio sul sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “La gestione di Gualtieri è un fallimento totale. Peggio di Raggi. Io non vedo nemmeno una cosa migliorata”. Nel Lazio si voterà per le elezioni regionali: “Nel Lazio il Pd ha il peggiore sistema di potere del Pd in tutta Italia, mentre a Nord ci sono sindaci capaci, il Lazio è il nucleo del problema del Pd e comunque c’è una saldatura con M5S molto forte”.