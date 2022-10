Governo, colloquio telefonico Meloni-Biden: “Profonda amicizia Italia-Usa”

Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha ringraziato Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa.

L’importanza

Meloni ha sottolineato l’importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare. Anche sull’Alleanza Atlantica “l’Italia continuerà ad essere un partner affidabile”. E se la guerra in Ucraina ha aggravato una crisi che mina la serenità delle famiglie e mette in ginocchio le imprese, “sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità. Cedere al ricatto di Putin sull’energia non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe aprendo la strada ad ulteriori pretese e ricatti, con futuri aumenti dell’energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi”.