Governo di guerra in Israele. Almeno 1.200 i morti a Gaza

Il numero delle vittime nella Striscia di Gaza per i bombardamenti israeliani degli ultimi sei giorni è salito ad almeno 1.200 morti e circa 5.600 feriti, ha detto oggi il Ministero della Sanità palestinese. Almeno 51 persone sono morte e altre 281 rimaste ferite negli attacchi aerei compiuti stanotte, secondo la stessa fonte. I raid hanno colpito Gaza, Jabaliya, Sabra, Al Zaytoun, Al Nafaq, Tal Al Hawa e Khan Younis. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), quasi 339.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella Striscia di Gaza sotto assedio e bombardata dall’esercito di Israele. Il numero degli sfollati nel territorio palestinese da 2,3 milioni di abitanti a ieri sera “è aumentato di altre 75.000 persone e ha raggiunto la cifra di 338.934”, ha affermato l’ufficio Onu in un comunicato pubblicato oggi. “Lo sfollamento di massa nella Striscia di Gaza continua”, ha sottolineato l’Ocha spiegando che quasi 220.000 persone hanno cercato rifugio nelle scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa); circa 15.000 sono fuggite nelle scuole gestite dall’Autorità palestinese; oltre 100.000 hanno trovato rifugio presso parenti e vicini o in in altre strutture religiose e civili della città di Gaza.

L’incontro

Fonti palestinesi, intanto, affermano che il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) incontrerà domani il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Medio Oriente.

“Ogni membro di Hamas è un uomo morto”

La minaccia arriva direttamente dal premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo l’annuncio del varo di un governo di emergenza nazionale per guidare il Paese nella guerra contro il gruppo islamico. “Abbiamo messo da parte le differenze”, ha scandito per spiegare una scelta obbligata a fronte anche di quello che sta succedendo al confine con il Libano, dove la situazione scivola sempre più verso il conflitto aperto con Hezbollah. L’obiettivo, almeno per ora, resta però Hamas a Gaza, dove si susseguono senza sosta gli attacchi dal cielo contro le strutture strategiche della fazione palestinese ma anche contro i suoi capi. Oggi è stata uccisa in un raid la famiglia di Mohammed Deif, il leader militare nella Striscia, ma sotto le bombe ci sono anche i civili. Hamas intanto ha annunciato la liberazione di tre ostaggi, una donna e i suoi due figli: “Una colona israeliana e i suoi due figli sono stati rilasciati dopo essere stati detenuti durante gli scontri”, hanno detto in un comunicato le Brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato del gruppo islamico. Gaza tra l’altro è rimasta totalmente al buio visto che, dopo il taglio delle forniture da parte di Israele, l’unica centrale elettrica funzionante ha finito il carburante e si è spenta. Gli attacchi aerei “su scala senza precedenti” stanno martellando la Striscia e la strategia sembra volta a preparare il terreno per l’ingresso di terra – i militari si dicono “pronti” a farlo – che dovrebbe avvenire, secondo gli analisti, da nord e da sud. Gli obiettivi colpiti finora sono stati oltre 2.600. Mentre da Gaza si è infittito il lancio di razzi: secondo le stime dell’esercito israeliano, finora ne sono stati impiegati oltre 5.000.