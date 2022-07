Governo, in corso consiglio M5S: prevale linea dura

E’ iniziato intorno alle 9 di questa mattina il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte. Al momento, a quanto apprende l’Adnkronos, sta prevalendo la linea dura, ovvero uscire dall’Aula domani in Senato sul voto di fiducia al dl aiuti. La discussione è ancora in corso, quindi la partita non è chiusa. L’eventuale pugno di ferro però non sarebbe propedeutico all’uscita dal governo, spiegano diverse fonti grilline. La volontà è prendere le distanze dal testo, come già accaduto in Consiglio dei ministri, così da non votare la contestata norma sull’inceneritore a Roma, ma non far venir meno -per ora- il sostegno al governo, nell’attesa che dal premier Mario Draghi arrivino le risposte attese da Conte e i 5 Stelle alla lettera con i punti ritenuti centrali per il Movimento.

Governo si o governo no

Dubbi però, nella riunione in corso, sulla tenuta del governo: diversi hanno avanzato il timore che la tenuta dell’esecutivo possa venir meno, al netto delle intenzioni dei 5 Stelle. Non a caso, durante l’incontro è circolato il lancio di agenzia in cui Salvini avverte che il mancato voto dei 5 Stelle alla fiducia segnerebbe, per il leader della Lega, la fine del governo e il ritorno al voto. Fonti presenti all’incontro ci tengono comunque a precisare che la decisione sulla linea da tenere domani in Senato non è ancora definita: “Ci stiamo confrontando, è ancora presto per dire che lasceremo l’Aula – spiega una fonte presente alla riunione -. La possibilità c’è ma stiamo soppesando le possibili consegueonze, perché i timori e i dubbi ci sono”. Sembrano invece averne meno i senatori pentastellati, in attesa della riunione di questa sera con Conte. La maggioranza sarebbe per non partecipare al voto, una decina, invece, sarebbe per tenere una linea durissima, dunque votare contro il decreto. Ma la linea dell’astensione è quella su cui confidano i più, compresi i più ‘barricaderi’.