Governo, l’ironia di Giorgetti: “Io fuori da lista ministri? Riposo”

“Io fuori dal governo? Uno magari si riposa, si cura… “. Lo ha dichiarato Giancarlo Giorgetti arrivando alla riunione degli eletti della Lega.

Su Salvini

Salvini è una figura così indebolita che non potrà ottenere il Viminale? “Ma che cosa dite? Su… Decide il popolo in democrazia”, replica Giorgetti ai cronisti.

Riserbo

Giorgetti, per ora, mantiene il suo proverbiale riserbo. “Ma la posizione, nelle ultime ore, non è cambiata. Fosse stato per lui, forse, non si sarebbe neppure ricandidato al Parlamento. Di certo, da quanto trapela, non è una cosa che ha chiesto lui. Ha risposto alla chiamata, come altre volte gli è capitato in passato e come probabilmente gli capiterà ancora. Ma adesso è pronto a ritirarsi. Anche perché, come ha confidato recentemente a chi gli sta vicino, questi ultimi due anni sono stati piuttosto faticosi e impegnativi”. Segno che qualcosa scricchiola?