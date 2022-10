Governo Meloni, Stoltenberg: “Non vedo l’ora di lavorare con lei”

Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha espresso le sue ”congratulazioni a Giorgia Meloni per la nomina a primo ministro”. Su Twitter Stoltenberg ha scritto che ”l’Italia è un membro fondatore della Nato, impegnata nel legame transatlantico e sta dando un forte contributo alla nostra sicurezza in un mondo più pericoloso. Non vedo l’ora di lavorare con lei”.

La risposta della Meloni

“Grazie @jensstoltenberg. Pronti a collaborare con la NATO, che è più di un’alleanza militare: un baluardo di valori comuni che non smetteremo mai di difendere” ha twittato in risposta la premier Giorgia Meloni.