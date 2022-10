Governo Meloni, ultime notizie: terminata prima giornata di consultazioni, oggi tocca al cdx. Dall’opposizione attacchi a Forza Italia

Ricominciano le consultazioni elettorali al Quirinale per la formazione del governo Meloni, mentre procedono le trattative con Salvini e Berlusconi sulla squadra di ministri del nuovo esecutivo. Dalle 16 Mattarella incontrerà il Gruppo Misto del Senato, poi Carlo Calenda (Terzo Polo), Giuseppe Conte (M5S), Enrico Letta (PD). Letta: “Faremo un’opposizione rigorosa e ferma a partire dal lavoro, diritti e ambiente. Per noi questi sono i punti su cui saremo più vigili, non accetteremo arretramenti o ambiguità. Su Ucraina? No ambiguità, parole di Berlusconi sono campanello d’allarme”. Conte: “Ministero degli Esteri non può andare a Forza Italia”. Calenda: “Faremo opposizione dura, dopo l’audio di Berlusconi chiediamo chiarimenti sulla politica estera”. I primi ad andare da Mattarella, secondo il calendario diffuso dal Quirinale, sono stati i Presidenti La Russa e Fontana, seguiti dal gruppo delle Autonomie e dal gruppo Misto. La Russa: “Emozionante”, Autonomie: “Non voteremo fiducia”. Il centrodestra atteso oggi alle 10.30, poi l’incarico di governo a Giorgia Meloni. Eletti i vicepresidenti di Camera e Senato, per i ministri, ancora dubbi sullo sviluppo economico, alla Giustizia Nordio favorito a Casellati, sub judice la nomina di Tajani agli Esteri.

Calenda dice che farà un partito unico con Renzi prima delle elezioni europee

“Con Renzi lavoriamo molto bene, lo ringrazio, mi ha dato la leadership di questo Terzo polo, ed entro novembre stringeremo una federazione, che vuol dire gruppi unici in tutta Italia, decisioni politiche prese insieme e faremo entro le votazioni europee un partito unico”. Lo ha detto Carlo Calenda.

Calenda dice che non ha chiuso con il Pd “Siamo pronti a discutere”

“Il Pd deve decidere cosa deve fare, non può stare in piazza con Conte che dice ‘basta armi all’Ucraina’, e allo stesso modo in piazza davanti all’ambasciata russa con gli ucraini, non può dire ‘solo energie rinnovabili’ e ‘c’é bisogno del gas’. Ho mandato a Letta il programma sulle bollette, chiedendo di lavorarci insieme, non ha risposto. Tuttavia non abbiamo chiuso niente col Partito democratico, siamo pronti a discutere sempre purché ci sia chiarezza su quello che sono”.