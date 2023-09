Guardare al processo gestionale come un’occasione per far crescere la propria azienda. Al via il progetto di audio-interviste agli imprenditori veneti con il giovane consulente gestionale Alberto Gava

Un libretto di istruzioni che parte dalle esperienze dirette delle imprese nostrane, “Come implementare un sistema gestionale per le PMI del Veneto?” è il primo di una serie di eventi organizzati sulla piattaforma LinkedIn che spiega come “funziona” la gestione di un’azienda: dall’automatizzazione dei processi alla cultura aziendale, dalla soddisfazione del cliente al welfare aziendale. Concetti di base tecnici, spesso non semplici da comprendere neanche per gli addetti ai lavori, spiegati agli imprenditori che vogliono implementare la crescita della propria azienda restando al passo con i tempi della trasformazione digitale.

Il ruolo di Alberto Gava

Saranno le aziende del Triveneto, con i loro casi chiave, protagoniste dei nuovi processi gestionali spiegati nel corso dei diversi eventi. A condurre il giovane imprenditore Alberto Gava, che a soli 26 anni è diventato Business Analyst e consulente gestionale da cinque anni per l’azienda di San Vendemiano InformaticaService, per cui si occupa di processi gestionali per le aziende clienti. Dal 5 settembre Gava ha organizzato una serie di audio-interviste sul profilo Linkedin personale mostrando come ogni giorno aiuta imprenditori e aziende a raggiungere grandi risultati grazie all’automazione dei processi aziendali e all’implementazione di sistemi gestionali avanzati. In ciascuna puntata un ospite d’eccezione risponderà alle sue domande, per condividere le proprie esperienze e scoperte e testimoniare il proprio rapporto con il mondo dell’impresa.

“Come implementare un sistema gestionale per le PMI del Veneto?”

E’ il titolo della prima puntata tenutasi martedì scorso che ha visto come ospite l’imprenditore Under 30 Filippo Carlon, CFO di Fertilseta, azienda veneziana che produce divise su misura per il settore alberghiero. Nel corso della conversazione si è parlato di cultura aziendale e benessere dei dipendenti, rapporti con i clienti e sistemi CRM ed è stato presentato il nuovo software CMS che già spopola negli Stati Uniti. Il primo caso-studio prende in esame l’esperienza della PMI veneziana che in questi anni ha deciso di crescere ed evolversi partendo dal rinnovamento della propria infrastruttura gestionale utilizzando le tecnologie intermedie.

La novità

«Implementare i processi gestionali ha in primis migliorato la qualità del lavoro in azienda – spiega il CFO Filippo Carlon – Quando parliamo di cultura aziendale includiamo anche il benessere dei lavoratori che non si limita solo all’aspetto del welfare, ma anche fornire loro strumenti di lavoro coerenti e automatizzati, per cui non debbano portarsi a casa i pensieri legati al lavoro. La cultura aziendale e la cultura dei processi implicano anche la creazione di strade che favoriscano un lavoro migliore e di qualità, il che si rifletterà positivamente anche all’esterno con i nostri clienti e partner». Nel 2022 Fertilseta si è affidata a Informaticaservice e i risultati ottenuti lì citati durante l’intervista direttamente Filippo: «Tra novembre e febbraio abbiamo implementato i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning ) e CRM (Customer Relationship Management). Non appena abbiamo introdotto alcuni processi e automatizzazioni ci siamo resi conto di aver migliorato la qualità del lavoro per i dipendenti. Non abbiamo ottenuto un immediato aumento del fatturato, ma abbiamo innalzato la qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti». Durante il corso dell’intervista è stata presentata la novità del CMS (Customer Management Service), un sistema che permette la gestione dei processi interni e delle attività a livello manageriale. «Negli Stati Uniti è molto sviluppato – spiega il consulente Alberto Gava – solo l’anno scorso sono aumentate le vendite del 10% e si prevede crescite costanti fino al 2030. Secondo un’indagine di Forrest, il 30% del tempo viene perso nella lettura delle e-mail e il 35% tra i collaboratori viene perso nel capire quale attività svolgere successivamente». Proprio su questo aspetto vanno a lavorare le implementazioni tecnologiche e gestionali che Gava consiglia ai propri clienti, in modo da eliminare e attutire gli iter lenti e soggetti a errori tipici di una comunicazione tra reparti aziendali non ottimizzata in senso di automatizzazione. L’azienda Fertilseta, ha collaborato con Gava proprio per implementare le attività interne automatizzate che permettono autorizzazioni e assegnazioni automatiche a un referente specifico. «Queste attività interne sono importanti per garantire l’efficienza complessiva e incrementare la soddisfazione del cliente. Da imprenditore, mi sento di consigliare di credere e dare sempre valore alla nostra azienda e investire in formazione», conclude Carlon.

Vi aspettiamo alla prossima Linkedin Audio che si terrà il 26 settembre, con ospite Michela Tonon di Metalarredo. Si parlerà di passaggio generazionale e automazione dei processi aziendali. Non mancate

