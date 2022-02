Guerra in Ucraina, protesta conto la Russia: boicottare la vodka

Boicottare la vodka. In segno di protesta contro l’invasione in Ucraina, Stati Uniti e Canada si scagliano contro il drink russo per eccellenza. “Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov”, ha twittato il senatore repubblicano Tom Cotton.

Rimozione dai punti vendita

Secondo quanto riportato dal New York Times, in Canada il Liquor Control Board dell’Ontario, la provincia più popolata del Paese, ha annunciato la rimozione di tutti i “prodotti russi” dai suoi 600 punti vendita. Altre province, tra cui Manitoba, New Brunswick, British Columbia e Terranova, stanno intraprendendo azioni simili. La Nova Scotia Liquor Corporation, che controlla le vendite di bevande alcoliche in tutta la Nuova Scozia, ha affermato che la vodka russa è stata rimossa dagli scaffali dei negozi e dal sito Web a causa dei “terribili eventi in corso”.