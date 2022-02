Guerra in Ucraina, si combatte a Chernobyl. Zelensky: “Russi vogliono centrale”

Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl: a riferirlo è stato un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato da Nbc, poco prima che la notizia fosse confermata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelens’kyj: i soldati ucraini “stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl”, ha scritto su Twitter, annunciando che i soldati russi stanno cercando d’impadronirsi della centrale nucleare: “I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta”.

Le truppe russe a Chernobyl

Poche ore prima, la “Ukraïnska Pravda”, uno dei principali giornali online di Kiev, aveva riferito che le truppe russe erano entrate in Ucraina dalla Bielorussia e che “la Guardia Nazionale, che presidia l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo”. “Se gli attacchi dell’artiglieria russi distruggessero l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari – ha riferito il quotidiano – la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell’Ucraina, della Bielorussia e dell’Unione Europea”.-