Guerra Russia-Ucraina, cosa succede a Kiev: russi alle porte, per gli 007 Usa la capitale cadrà in pochi giorni

Le forze russe entrano a Kiev a poco più di 24 ore dall’annuncio di Putin sull’inizio dell’attacco all’Ucraina. Il giorno dopo l’inizio dell’invasione, le esplosioni al centro della capitale cominciano all’alba. Secondo le ultime previsioni degli 007 Usa Kiev potrebbe cadere in mano russa nel giro di pochi giorni anche se le forze russe «starebbero incontrando una resistenza da parte delle forze ucraine più agguerrita del previsto».

«Il giorno più buio»

«L’Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra»: lo ha detto un consigliere del ministro dell’Interno citato dai media ucraini. Anton Herashchenko ha aggiunto che i difensori di Kiev «sono pronti con missili anticarro forniti da alleati stranieri».

Alle armi

La situazione in città è drammatica: dopo le foto delle macchine incolonnate per fuggire sono diventati virali gli scatti dei cittadini rifugiati nei seminterrati o nelle stazioni della metropolitana. Uomini, donne e bambini che tentano di farsi forza come possono. Dopo la grande fuga delle prime ore è arrivato lo stop del presidente Zelensky con la chiamata alle armi. «Gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il Paese. Pronti a difendere la patria», ha detto il presidente Zelensky.

Draghi

«Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. E’ nascosto da qualche parte a Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui stesso, e la sua famiglia, sono obiettivi delle forze di invasione», le parole di Draghi. «È stato un momento che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo, un momento molto drammatico. Oggi, stamattina, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30 ma non è stato poi possibile fare la telefonata perché il presidente Zelensky non era più disponibile», ha concluso Draghi nell’informativa urgente al Senato sulla crisi in Ucraina.