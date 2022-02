Guerra Ucraina, appello Zelensky a Visa e Mastercard: stop a utenti Russia

Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alle società di pagamento Visa e Mastercard chiedendo loro di disconnettere gli utenti russi, dalle imprese ai privati, dai propri servizi. In una lettera fatta circolare sui social, Zelensky scrive ai responsabili americani dei due colossi di pagamento un “aiuto” perché “nel 2022, la tecnologia è la migliore risposta a carri armati, lanciagranate e missili. Pertanto, vi esorto urgentemente a bloccare tutti i servizi di pagamento Visa e Mastercard sia all’interno della Federazione Russa che al di fuori dei suoi confini, su tutte le carte emesse in Russia senza eccezioni “.

Anche la Banca Ucraina

Al contrario, scrive Zelensky ai presidenti e ad delle due società “consentendo ulteriori transazioni in Russia, sosterrete il finanziamento dei crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa, con l’uccisione brutale degli ucraini e un genocidio del mio popolo”. Dopo la richiesta del presidente Zelnsky, anche la Banca Nazionale ucraina (Nbu) ha chiesto alle due società di interrompere il servizio sulle carte di pagamento emesse da banche residenti della Federazione Russa. “Riteniamo inaccettabile che attraverso le carte dei sistemi di pagamento internazionali Visa e Mastercard venga effettuato il sostegno finanziario all’aggressione armata contro il nostro Stato. Spero che Visa e Mastercard prendano una decisione equa per il bene della pace in Ucraina”, ha dichiarato il governatore della Banca nazionale Kyrylo Shevchenko.