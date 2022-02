Guerra Ucraina, Italia e Germania chiudono spazio aereo a Russia

Guerra Ucraina-Russia, l’Italia chiude lo spazio aereo a Mosca. È quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi. Stessa decisione per la Germania, che ha chiuso il suo spazio aereo ai voli russi in risposta all’invasione dell’Ucraina. Il ministero dei Trasporti ha reso noto che la misure entrerà in vigore oggi alle tre del pomeriggio e durerà tre mesi. Anche il Belgio ha chiuso il suo spazio aereo a tutte le compagnie russe. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro belga, Alexander De Croo, sottolineando che “i nostri cieli europei sono cieli aperti” ma “sono aperti a coloro che connettono le persone, non a coloro che cercano di aggredire brutalmente”.

La decisione UE e la fornitura di armi

I ministri degli Esteri Ue, che si riuniscono questa sera in videoconferenza, dovrebbero decidere l’allargamento a livello comunitario del blocco delle compagnie aeree russe, già deciso dalla “vasta maggioranza, circa i tre quarti”, degli Stati membri. Lo spiegano alti funzionari Ue, in vista del Consiglio di oggi che dovrebbe decidere un terzo pacchetto di sanzioni contro la Russia dopo l’aggressione all’Ucraina. L’Unione Europea potrebbe inoltre rimborsare agli Stati membri, tramite la European Peace Facility, le forniture all’Ucraina di “armi difensive” da impiegare contro gli invasori russi. Lo spiegano alti funzionari Ue, in vista del nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca che verrà discusso questa sera, alcuni Stati membri potrebbero optare per una “astensione costruttiva”, che consentirebbe al provvedimento di passare.

Gli stati

Finora sono 17 gli Stati membri che hanno inviato armi alle forze regolari ucraine, perché si possano difendere dai russi. Su questa materia ci si attende una decisione “chiara e netta” dell’Ue: una decisione simile dovrebbe fornire un “ombrello” Ue agli Stati membri, anche a quelli tradizionalmente più prudenti nei confronti della Russia. I Paesi, comunque, continueranno a fare le proprie scelte in modo “differenziato” su questo tema, con la Polonia in prima fila. E’ molto probabile che il terzo pacchetto di sanzioni preveda ulteriori “misure contro la Bielorussia”, visto il ruolo che sta svolgendo nell’aggressione all’Ucraina.