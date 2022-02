Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Ora espandere attacco”

La Russia amplia l’attacco in Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze in Ucraina di “espandere l’offensiva”. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato di espandere l’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota.

Si cerca di rallentare l’avanzata

La velocità dell’avanzata delle forze russe in Ucraina “è temporaneamente rallentata, probabilmente come risultato di acute difficoltà logistiche e della forte resistenza ucraina”, secondo un aggiornamento dell’intelligence britannica, diffuso via social dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Le forze russe, secondo i servizi segreti d’Oltremanica, stanno “bypassando i principali centri abitati”, lasciando però risorse sufficienti a “circondarli e isolarli”. Prendere Kiev resta “l’obiettivo militare primario della Russia” e gli scontri notturni nella capitale hanno “probabilmente coinvolto un numero limitato di squadre di sabotatori russi preposizionale”.